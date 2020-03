Actualitate 5 Martie 2020, ora 10:57 Câștigă de la 4000€ în jumătate de an, investind corect Marime Font



Ai auzit deja foarte multe despre veniturile pasive, dar încă nu ai luat decizia să investești? Acum PROIMOBIL.MD îți pune la dispoziție cea mai bună ofertă de investiție imobiliară. Este vorba despre procurarea apartamentului la stadiul inițial al construcției și revânzarea la un stadiu mai avansat, atunci când prețul crește!

Investind acum 6000 de euro într-un apartament din Oasis, în mai puțin de jumătate de an câștigi +4000€ la revânzare! Oasis este cel mai bun proiect pentru investiție la etapa actuală , cu un randament de peste 14% anual. Locația în inima sectorului Râșcani, planificările reușite și toate facilitățile care le vor fi puse la dispoziție locatarilor constitue cei mai importanți factori pentru o ofertă mereu solicitată.​ ​Faza cea mai plăcută este că tu nu tebuie să faci nimic! Experții PROIMOBIL.MD se vor ocupa de tot procesul pentru tine. ​ Loading...

Vino la Masterclass, sâmbătă 7 martie, între orele 10.00 și 13.00 la oficiul de vânzări Oasis - str. Bogdan Voievod 1 și primește un curs amplu pentru o investiție corectă! ​ detalii Vladislav Sorotinski - : 060222956





