Câștigătorii concursului „Testul de inteligență al lui Einstein” și-au ridicat premiile

Cititorii ne-au mărturisit ce le place să citească în TIMPUL și cum ar trebui să fim mai buni

Cei 11 cititori ai TIMPULUI, care au reușit să rezolve „Testul de Inteligență al lui Albert Einstein” și-au ridicat premiile zilele trecute. Unii dintre ei ne-au explicat cu răbdare cum au aflat că „peștele e al germanului”, pentru a ne da de înțeles că nu au furat răspunsul de pe internet. Chiar dacă se spune că acest text poate fi rezolvat doar de 2% dintre oameni, noi avem încredere deplină în cititorii noștri, iar înțelepciunea lor ne face doar să ne mândrim. Și pentru că i-am avut aproape, ne-am interesat de problemele pe care le întâmpină în localitățile lor și ce așteptări au de la noi, pentru a ne citi cu și mai multă plăcere.

„Să promovați oamenii de valoare!”



Alexandra Cucu, profesoară de matematică, Chișinău:

„Aștept continuarea articolului despre Paul Goma”

Mihai Curti, pensionar, Rezina:

„Vreau să duceți mai departe conceptele domnului Tănase”



Ilie Dabija, jurist, Grătiești:

„Vă doresc să puteți scrie că se îmbunătățește situația”



Claudia Bunduchi, pensionară, profesoară de matematică, Orhei:

„Cred că ziarul a mai cedat din actualitate, poate chiar din sinceritate…”



Leonid Lîsîi, profesor la Catedra de biochimie, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău:

„Să scrieți și despre sport”

Dumitru Cernea, pensionar, inginer funciar, Chișinău:

„Noi credem în ceea ce scrieți”



Mircea Ciubotaru, profesor, Băcioi:

- Îmi plac toate rubricile din ziar. Pentru că sunt matematiciană, îmi plac în special integramele și jocurile de Sudoku. Citesc întotdeauna paginile de politică, pentru că materialele voastre îmi formează o viziune mai clară. Noi, moldovenii, suntem răsfățați cu personalități și, din păcate, le neglijăm. Aș vrea ca biografiile, poate crâmpeie din creația scriitorilor noștri, să își găsească locul în paginile ziarului. Ar fi frumos să cunoaștem mai multe despre cei care sunt încă în viață și despre cei care au plecat dintre noi. Promovați oamenii de valoare! Mi-e greu să spun că cel mai mult mă doare înapoierea populației noastre. Noi nu știm să ne prețuim și nu avem demnitate națională. După ce ne-am eliberat de imperiul acela întunecos, cum să nu vrem să ne unim cu națiunea noastră?!- De fiecare dată, aștept cu sufletul la gură noul număr al TIMPULUI. Citesc ziarul în decursul unei săptămâni, ca să-mi ajungă informația până la următoarea ediție. Sunt abonat doar la ziarul TIMPUL și îmi place tare de Pavel Păduraru. Înțeleg că nu are timp să scrie la fel de mult ca înainte. Eu încă aștept continuarea articolului despre Paul Goma, scris de Pavel și publicat mai demult. Citesc tot timpul rubrica „Omul Săptămânii” și numaidecât citesc textele lui Constantin Tănase, dar și cele ale soției sale, doamna Alexandra. Dacă mă întrebați cum am putea să îmbunătățim situația noastră, vă răspund scurt: eu sunt unionist. Cu ocazia împlinirii celor 17 ani, care este vârsta tinereții, vă doresc să aveți succes, pentru că aveți potențial!- Am început să-l citesc pe domnul Tănase când încă era șeful „Fluxului”. Dumnealui avea stofă de ziarist adevărat și un suflet mare. Pentru mine a fost întotdeauna un etalon. Nu mi-a plăcut niciodată când ziariștii sunt părtinitori. M-am născut în URSS și știu cum se scria atunci, la comandă. Nu-mi doresc să citesc informații care să convină unei persoane sau alteia. Dacă vrea să fie respectat, un jurnalist trebuie să fie mereu în opoziție cu orice putere. Vreau ca TIMPUL să ducă mai departe conceptele domnului Tănase, să fie imparțiali și să ofere cititorilor știri adevărate. De când ne-am proclamat independența, noi am luat tot ce este mai rău de la Uniunea Sovietică, pentru că sistemul corupt al bolșevicilor înflorește la noi. Nu fiți partenerii celor care vor să adoarmă vigilența oamenilor. Fiți acei câini de gardă de care are nevoie societatea. Câinele trebuie să latre, să dea de știre, nu să muște.- Citesc TIMPUL, din scoarță în scoarță, de mulți ani. Îmi place să citesc tot, pentru a mă informa. Ce se întâmplă în țară este o bătaie de joc, nu vă supărați, mă exprim așa cum gândesc. Sunt domiciliată în Orhei și membrii Partidului Șor mă sună și mă invită la concerte. Dar toate vorbele sună în gol. Eu și soțul meu am apelat la asistența socială și nu ne-au ajutat, din motiv că avem „pensie prea mare”. Nu au bani ca să aibă grijă de cetățeni, dar au bani pentru concerte și manifestații grandioase, care nu aduc beneficii poporului. Prețurile cresc, medicamentele sunt foarte scumpe, iar despre magazinele sociale… Am intrat o dată într-un magazin de acest gen și am cumpărat o sticlă de apă. Am fost apoi la un supermarket și apa era mai ieftină… Despre probleme vom vorbi altădată. Acum vreau să doresc redacției ziarului TIMPUL succese și mai mari în activitatea dvs., să dați vești bune cititorilor și să puteți scrie că se îmbunătățește situația în țară și atitudinea guvernanților față de oameni!- Sunt cu TIMPUL de când hăul și pârăul. Ne-am abonat din primul moment în care a fost lansat. L-am cunoscut personal pe domnul Tănase. Am fost abonat și la publicația pe care a condus-o înainte de TIMPUL. Acum cred că ziarul a mai cedat din actualitate, poate chiar din sinceritate… Mă doare că, în acești 27 de ani de independență, nu am făcut niciun progres în capacitatea noastră de a gândi. Avem tineri care ajung departe, dar, în general, bântuie o apatie grozavă. Eu mi-am început studenția la medicină în 1959 și acolo am rămas, la Catedră. Îmi amintesc că, în primii ani de independență, studenții aveau cu totul alt entuziasm și dorință de carte. La ceas aniversar, vă spun că aș vrea să fiți mai buni în toate, să fiți un exemplu! Cred că aveți o viziune destul de largă despre toate problemele țării și vă doresc să o păstrați.Ziarul TIMPUL e minunat! Se vede că sunteți un colectiv tinerel. Ca să vă mai citească tinerii, să scrieți și despre sport. Pe ăștia, de-alde mine, întrebați-i de ce tineretul nu este activ. Dacă o să fie deștepți, o să vă spună că noi, bătrânii, suntem de vină. Oamenii de la țară nu sunt informați, televiziunile de la Chișinău nu ajung în localitățile îndepărtate…- TIMPUL este un ziar care ține cont de adevăr. Întotdeauna articolele dumneavoastră sunt pline de adevăr și noi credem în ceea ce scrieți. Îmi place foarte mult cum scrie Pavel Păduraru. Este un adevărat cercetaș. Doamna Tănase s-a integrat foarte frumos în paginile ziarului și pătrunde în esența lucrului pedagogic. Soției mele îi place la nebunie pagina de integrame și Sudoku. Ar fi bună și o rubrică pentru liceeni și studenți, și mai multă atenție pentru speranțele și problemele lor. Cred că unica soluție pentru rezolvarea tuturor situațiilor critice este unirea cu România.

Câștigătorii concursului au primit următorul set de cărți: „Ultimul editorial”, „Groapa cu lei” și „Blestemul de a fi…” de Constantin Tănase, „Blocaţi în labirint” de George Simion, „Ştefan cel Mare” şi „Istoria Basarabiei” de Alexandru Boldur. Printre aceştia se mai numără: Ion Valuţă din Chişinău, Violeta Chetrosanu din Ştefan-Vodă, Gheorghe Musteaţă din Cahul şi Ion Stăvilă din Cantemir.