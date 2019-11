Cașu: Dodon i-a transmis primarului de Hîncești să revină în Parlament. Cum comentează Botnari

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

„Nu sunt coleg cu domnul Cașu și nu poate ști ce se întâmplă în echipa noastră. Nu am decis dacă voi renunța la mandatul de primar, acum sunt ocupat cu treburile orașului, pregătim hramul de mâine. Până la 5 decembrie trebuie să decid ce fac, pentru că la 5 îmi expiră mandatul”, a declarat Botnari pentru Cotidianul.md. Întrebat dacă a analizat să lase mandatul de primar a spus: „nu prea”, pentru că nu se identifică cu „ceea ce se întâmplă în Parlament”.

„Deși a câștigat Primăria Hancesti la alegerile locale, Alexandru Botnari a decis sa rămână în parlament. Decizia lui Botnari vine după o discuție cu Dodon. Dacă ar fi rămas la primărie, Botnari ar fi provocat alegeri parlamentare noi in Circumscripția 38 Hancesti. Cu o organizație teritorială PSRM slaba și discreditata, Dodon nu ar fi avut nici o șansa sa câștige un mandat pe 38. În schimb, îl poate juca cum dorește pe Botnari in parlament. Așa ca, locuitorii din Hancesti vor trebui sa meargă repetat la urne pentru a alege un nou primar”, a scris Cașu pe Facebook.

