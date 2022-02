Cauza Costiuc vs Morari: Judecătorul a retras de pe rol dosarul fostului șef PA

Câștig de cauză în dosarul intentat de fostul șef al PA, Viorel Morari, prin care a cerut despăgubiri pentru lezarea reputației.

Anunță cu fast președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc. Motivul ar fi, potrivit lui Costiuc, că Viorel Morari nu s-a prezentat în ședința de joi, 3 februarie, ora 11:00, la Judecătoria Centru, astfel că magistratul a decis scoaterea de pe rol a cererii depuse de fostul șef al PA, transmite Știri.md cu referire la Safenews.md.

”Nu s-a prezentat nici avocatul lui Viorel Morari, nu s-a prezentat nici Viorel Morari. Nu are nicio cerere scrisă pentru amânare sau pentru examinare în lipsa părților și eu în instanță am solicitat ca să fie scoasă de pe rol. Spre bucuria mea, în primul dosar cu Viorel Morari, probabil după declarațiile mele și după tot dezastrul căruia se datorează arestarea mea, cu implicarea nemijlocită a fostului șef al PA, a renunțat să mai lupte cu mine în instanța de judecată. Cel puțin în momentul actual, domnul judecător a dispus scoaterea de pe rol a cererii împotriva lui Vasile Costiuc din partea lui Viorel Morari. Așa că, câștig de cauză împotriva lui Viorel Morari în justiția din Republica Moldova. Probabil s-au schimbat vânturile de la Parlament sau de unde bat vânturile și băiatul ăsta care controlează o bună parte din Procuratura Anticorupție a refuzat sau a renunțat în a mai lupta cu mine”, a declarat Vasile Costiuc într-un live pe o rețea de socializare.

Fiind contactat de redacție, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că la aceeași oră a fost prezent într-o altă ședință de judecată.

”Nu am renunțat la procesul intentat împotriva cetățeanului. Prezența mea la ședința de judecată din 3 februarie, ora 11:00, în procesul împotriva dânsului, nu a fost posibilă din două motive: În primul rând, pe portalul instanței de judecată nu a fost făcută publică înștiințarea cu privire la ședința respectivă, astfel că nu am cunoscut despre desfășurarea acesteia. Mai mult decât atât, la 3 februarie, ora 11:00, adică în același timp am fost prezent într-o altă ședință de judecată într-un dosar împotriva lui Veaceslav Platon. Ne vom întâlni în continuare în instanță!”, a conchis Viorel Morari.

Precizăm că Viorel Morari a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Vasile Costiuc, privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, dezmințirea informației și repararea prejudiciului cauzat, în luna septembrie 2021. Potrivit lui Morari, Costiuc ar fi răspândit informații false la adresa sa, calificate drept ”nefondate”, care îi lezează onoarea și demnitatea.