Cauza puternicelor explozii din Belgorod, încă neclară. Au făcut ucrainenii praf un depozit de muniții din Rusia?

Orașul rus Belgorod aflat aproape de granița cu Ucraina a fost zguduit marți seară de explozii deosebit de puternice, dar miercuri dimineață încă nu era clar ce le-a provocat, agențiile de presă ale Moscovei spunând că a fost un bombardament ucrainean. De asemenea, există speculații că ceea ce pare să fi fost un depozit de muniție rusesc a explodat din cauza unor greșeli de manevrare.

Un obuz a lovit marți seara târziu o tabără militară temporară rusă din apropierea graniței cu Ucraina, a anunțat agenția de presă Tass, care a citat o sursă care a precizat că datele preliminare arată că a fost tras din partea ucraineană.

Tass a transmis știrea la scurt timp după ce un oficial local de rang înalt a raportat o serie de explozii în afara orașului rus Belgorod, în apropiere de granița cu Ucraina.

Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov a declarat că nu există victime, dar un lucrător al serviciului de urgență a declarat pentru Tass că patru soldați ruși au fost răniți.

O înregistrare video postată online de două agenții locale de știri din Belgorod părea să arate muniția explodând, dar sursa deflagației nu a putut fi confirmată imediat în afara Tass.

Dacă va fi confirmată, lovitura ar fi aparent prima care a lovit o țintă militară în interiorul Rusiei și a rănit soldați.

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.

The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk