Cavcaliuc, fugar: Nu mai revine în țară!

Gheorghe Cavcaliuc a decis să nu mai revină în Republica Moldova deși este dat în căutare de autoritățile statului.



„În contextul numeroaselor ilegalități, comise în privința mea de către procurorul de caz, Ludmila Zaharia, care este în conflict de interese deschis cu mine, dar și ținând cont de încălcarea dreptului meu la apărare, consider că autoritățile au eșuat în garantarea unui proces echitabil. Din acest motiv, la recomandarea avocaților mei, intenționez să merg pe calea contestării tuturor acțiunilor sale ilegale. Declar cu toată responsabilitatea că am respectat, respect și voi respecta legea, nu m-am eschivat și sunt gata să vin în fața unui procuror cinstit, nepărtinitor, după ce vor fi anulate de Instanțe de judecată acțiunile și actele ilegale emise de procurorul Zaharia și doar după recuzarea acesteia de la instrumentarea acestui caz”, a scris Gheorghe Cavcaliuc cu puțin timp în urmă me pagina sa de Facebook.