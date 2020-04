CAZ DRAMATIC: Copiii răniți în explozia de la Ialoveni vor rămâne fără părți din mâini și picioare

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc. Totuşi contemporanii îl cunosc puţin altfel. Mare parte din talentul său scriitoricesc s-a...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

LUDMILA BUGA, mătuşa unui băiat: „ L-am văzut însângeraţi şi a venit poliţia şi ne-a alungat de acolo. Era un băiat liniştit. Nu fuma, nu bea, ce au făcut noi nu ştim. Mâna dreaptă el deloc de aici nu o are, o zis ca a zburat. Şi la cot o zis că e fărmată. Mai mult nu ştiu nimic că, cinci zile vor fi în reanimare”.

„-Ei au fost la pădure şi au găsit o bombă, dar mică, o ţineau în buzunar. Şi s-au mai întâlnit cu alţi doi băieţi. Băieţii le-au zis să o îngroape, numai nu o duceţi acasă. Ei au zis că o s-o ducă la fier vechi şi ei au început a bate cu o cheie în ea. - Şi a explodat? - Da”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)