Caz real: Au ridicat restricțiile prea rapid și au avut al doilea vârf epidemic mai îndelungat

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Curtea Constituțională a R. Moldova a reamintit luni că are la dispoziție 10 zile ca să organizeze o eventuală ședință publică în privința creditului din Rusia, după ce președintele Igor Dodon spusese că instanța va aborda chestiunea marți.

Panică într-un bloc de locuit din capitală după ce un apartament de la etajul 16 a luat foc. Totul s-a întâmplat în data de 27 aprilie, aproape de ora 13.00, pe bulevardul Moscova 11, în blocul în care cu un an și jumătate în urmă s-a produs o...

covid-19 made in moldova

San Francisco a fost lovit de gripa spaniolă, cunoscută sub numele de H1N1, în septembrie 1918, când soldații s-au întors acasă după Primul Război Mondial.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)