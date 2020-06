În prezent, pachetul majoritar de acțiuni în SA Gemenii este deținut de Twins Estate SRL, care are doi fondatori, Grigore și Fevronia Roșca. Aceștia dețin și grupul de companii Rogob. Cuplul Roșca susține că returnarea proprietăţii grevate de datorii va afecta securitatea altor raporturi juridice, iar repararea unui drept al unei persoane nu se poate realiza prin încălcarea unui alt drept al altei persoane. „Acționarii majoritari își exprimă îngrijorarea că Guvernul a inițiat soluționarea cazului pierdut la CEDO în 2011 abia în acest an și, în loc să achite prejudiciul stabilit de Înalta Curte, în valoare totală de 3,62 de milioane de euro, a decis să inițieze o acțiune în instanță de expropriere a actualilor proprietari majoritari ai SA Gemeni”, au declarat aceștia anterior într-un comunicat de presă.

