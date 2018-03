Cazul Skripal: Reacția Theresei May la decizia Rusiei de a expulza ambasadorii britanici

Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice „nu schimba cu nimic faptele”si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza AFP.





„Raspunsul Rusiei nu schimba cu nimic faptele: tentativa de asasinare a doua persoane pe teritoriul britanic, pentru care nu exista nicio alta concluzie decat cea a culpabilitatii statului rus”, a declarat sefa guvernului britanic intr-un discurs rostit la Londra, la congresul de primavara al formatiunii sale politice, Partidul Conservator.

Theresa May a afirmat totodata ca Marea Britanie va decide urmatorii pasi alaturi de aliatii sai in zilele urmatoare dupa ce Rusia a a anuntat sambata ca va expulza 23 de diplomati britanici, relateaza Reuters.





Ea a declarat ca guvernul britanic „a anticipat un raspuns de acest fel” din partea autoritatilor ruse.

„Nu vom tolera niciodata o amenintare la adresa vietii cetatenilor britanici si a altora pe teritoriul Marii Britanii din partea guvernului rus. Suntem asigurati de sprijinul puternic pe care l-am primit din partea prietenilor si a aliatilor nostri din intreaga lume”, a mai spus sefa guvernului de la Londra.

Theresa May a acuzat Rusia de „incalcarea flagranta a dreptului international si a Conventiei privind armele chimice”, subliniind in acelasi timp ca nu exista „niciun dezacord cu poporul rus” sau cu cetatenii rusi care traiesc in Marea Britanie.

Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa Iulia, au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea unui centru comercial din orasul Salisbury, in sud-vestul Angliei. Londra sustine ca cei doi au fost otraviti cu un agent neurotoxic de uz militar din grupul de agenti „Noviciok”, dezvoltat de Rusia.

Sursa: Agerpres.ro