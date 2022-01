Cazurile Platon, Cavcaliuc și Platon/ Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău dă asigurări că se discută posibila lor extrădare

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Prețul motorinei a depășit pragul psihologic de 20 de lei per litru. Continuă scumpirea carburanților și la acest început de săptămână, conform deciziei ANRE, care a anunțat prețul maxim de referință, valabil pentru 1 februarie, potrivit sinteza.org.

Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova la câteva zile după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din iulie 2021. Procuratura Generală spunea că el nu avea vreo interdicție de a părăsi Republica Moldova. Acesta a fost văzut de câteva ori la Londra. Platon a fost achitat, în mai 2021, în dosarul fraudei bancare, la solicitarea procurorilor, însă acesta mai are statut de inculpat în alte trei dosare penale şi este reclamat în mai multe dosare civile privind apărarea cinstei şi demnităţii.

„În mod obișnuit, extrădarea are loc prin notificări roșii ale Interpol, care ar putea însemna „arestare” sau „arestare și extrădare”. Abia după această notificare începe un proces pe bilaterală. Procurorii țării care cere extrădarea trebuie să transmită dovezile culpei procurorilor din țara ce urmează să extrădeze o anumită persoană. Aceștia examinează probele și, dacă crima invocată în demersul bilateral este considerată crimă și în țara căreia i se solicită extrădarea și dacă demersul este bine întemeiat legal și conține suficiente argumente, procurorii din țara gazdă se vor adresa instanțelor de judecată. Doar instanța de judecată poate decide dacă dă sau nu undă verde pentru extrădare. Instanța nu examinează dacă s-a comis sau nu crima, ci doar dacă este întrunită condiția extrădării. Pare o procedură sofisticată, dar nu durează neapărat mult timp”, a explicat ambasadorul.

„De ce au ales Marea Britanie – asta ar trebui să-i întrebați pe ei. Dar nu aș vrea să se creeze percepția că Marea Britanie este un loc atractiv pentru penalii care fug de justiție. Noi nu-i punem la adăpost pe cei care și-au jefuit țările din care provin. Lucrurile sunt exact invers. Noi lucrăm cu maximă determinare la diferite investigații cu jurisdicții din întreaga lume, inclusiv pentru a returna oamenilor banii furați de cei deferiți justiției. Dar aveți dreptate, Londra a atras anumite fonduri ilicite. Motivul este că noi avem o piață imobiliară atractivă în care este ușor să investești și de acest lucru unii abuzează. Nu mă refer neapărat la moldoveni. E un fenomen care există de vreo 20-25 de ani. Noi am deschis ușile pentru businessul adevărat, dar pe acele uși deschise au pătruns și anumiți indivizi pe care noi nu am fi vrut să-i vedem. Politica noastră guvernamentală este de a face din Regatul Unit un loc ostil pentru criminali. Acum lucrăm la o nouă legislație pentru a putea depista aceste fonduri ilicite, a le confisca și returna acolo de unde au fost furate”, a declarat ambasadorul.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)