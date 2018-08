CCRM: Cadrul normativ nu permite stabilirea valorii veridice a patrimoniului deținut de Ministerul Finanțelor

Misiunea de audit a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) constată că a fost în imposibilitate de a se expune asupra veridicității valorii patrimoniului prezentat în rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) pentru anul 2017, inclusiv: clădiri - 375,6 mln lei; active în curs de execuție - 57,7 mln lei și terenuri - 30,6 mln lei. Această limitare a fost determinată de cadrul normativ național privind evaluarea bunurilor domeniului public și privat al statului, care nu oferă criterii uniforme de stabilire a valorii juste, transmite IPN cu referire la ședința CCRM din 1 august 2018. .



De exemplu, clădirea administrativă a aparatului central al Serviciului Vamal are valoarea contabilă de 25,3 mln lei, iar valoarea cadastrală de 36,8 mln lei, mai mare cu 11,5 mln lei. Sau alte exemple: clădirea administrativă a postului vamal Giurgiulești-Galati, fiind înregistrată la valoarea contabilă de 43,6 mln lei, are valoarea cadastrală de 0,2 mln lei; clădirea administrativă a postului vamal Leușeni, are valoarea contabilă de 42,5 mln lei și valoarea cadastrală de 1 mln lei; terenul din mun. Chișinău, str. Starostenco, 30, care aparține Serviciului Vamal, este reflectat în evidența contabilă cu suma de 3 mii lei, iar valoarea cadastrală a acestuia, este de 30 mln lei.

Controlul insuficient la stabilirea constantelor și formulelor de calcul în sistemul informațional contabil a generat calcularea greșită a uzurii mijloacelor fixe. Această eroare este una sistemică și poate afecta perioadele precedente. La 31 decembrie 2017, Ministerul Finanțelor a raportat uzura acumulată în valoare de 923,4 mln lei.





Misiunea de audit mai relevă că politica de contabilitate a MF, cât și cadrul normativ de raportare financiară în vigoare nu stabilesc reguli și proceduri de consolidare a informațiilor financiare la întocmirea rapoartelor consolidate. Prin urmare, în anul 2017, nu au fost eliminate conturile și tranzacțiile reciproce, ce a cauzat majorarea veniturilor și cheltuielilor cu 59,7 mln lei

În Raportul de audit se menționează că poziția financiară și patrimonială la 31.12.2017 raportate de Minister, constituie: mijloace fixe în valoare de 657,5 mln lei (valoarea de bilanț), materiale circulante - 63,7mln. lei, venituri - 1,1mlrd. lei, cheltuieli - 1,3mlrd. lei, rezultatul financiar al anului 2017 - ( - 0,2mlrd. lei), rezultatul anilor precedenți - 0,7mlrd. lei.

Ponderea cea mai semnificativă a patrimoniului, cât și a cheltuielilor revine Serviciului Vamal, urmat de Serviciul Fiscal de Stat și aparatul ministerului.

Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitățile vizate în Raportul de audit.

Sursa: ipn.md