Ce adrese sunt afectate azi de întreruperea curentului electric

12. Comrat (UTA Găgăuzia): str.Alexandr Puşkin, Cuîbîşeva, Dimo str-la, Iujnîi str-la, Lenin, Pobeda, Taras Şevcenco, Varnenscaea – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str.Cikalov, Gavrilov, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi str-la, Molodejnîi str-la, Osipenko, Ostrovscogo – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str.Dobrovolski, Iurie Gagarin, Novaea, Novоi str-la, Paţaev – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or.Ceadîr-Lunga: str.Acaţievaia, Iubileinaea, Iubileinaea str-la, Orehovaea – în intervalul de timp 13:30 – 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului or.Vulcăneşti: str. 20 Siezda, 26 Siezda, 28 Iunie, 28 Iunie str-la, 40 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Bugeacului, Cahul, Chirov, Crutaia str-la, Dunaevscogo, Enghels, Fiodor Tolbuhin, Fiodor Tolbuhin str-la, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinîi str-la, Iujnaea, Iujnîi str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Lev Tolstoi str-la, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolai Gogol, Nicutova, Nicutova str-la, Novoselova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Pesceanaea, Pionerscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Şciorsa, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Şt Beda, st.Vulcanesti, Ştefana Beda, Suvorova, Svetlaea, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski str-la, Vinogradnaea – parţial în intervalul de timp între 09:50 – 16:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Cişmichioi: str.Cicalov, Dubinina, Dunaiscaea, Dzerjinscogo, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Iurie Gagarin, Lenin, Macarenco, Mihail Lermontov, Nicolai Gogol, Polevaea, Reniiscaea, Solnecinaea – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Cotovscoe: str.Calinina, Calinina str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Serghei Lazo, Valentina Tereşkova str-la – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 14 septembrie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 12 Septembrie 2018, ora: 09:22

Din editia print

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...