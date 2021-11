Ce afecțiuni pot fi tratate cu ceaiul de salcie?

Pentru că tot vorbeam de răceală anterior, salcia are capacitatea și de a ajuta în lupta cu febra și disconfortul creat atunci când organismul nostru de luptă cu o infecție. În cazul în care febra este foarte supărătoare, puteți chiar să înghițiți o lingură de pulbere de salcie cu puțină miere.

Un alt beneficiu uimitor al acestui ceai este faptul că poate fi folosit și pentru uz extern. Dacă vă confruntați cu tăieturi, afte bucale, arsuri sau orice alte iritații, puteți să tamponați lichidul obținut în urma fierberii coajei de salciei peste aceste răni, iar în scurt timp veți observa cum se vindecă mai repede. Acest lucru de datorează faptului că salcia are efect antiseptic și antiinflamator, care ajută rănile să se închidă și să nu se infecteze. Este necesar însă ca acest tratament să fie aplicat de mai multe ori pe zi asupra zonelor afectate, iar în cazul în care apar efecte nedorite sau neplăceri să încetați imediat utilizarea acesteia.

Pentru migrene, dureri articulare sau menstruale, ceaiul de salcie este un remediu ideal. Are un efect calmant și antiinflamator, iar combinat cu lămâie și miere face minuni chiar și pentru persoanele care se confruntă cu dureri musculare cauzate de răceală. Dacă doriți să acordați o șansă acestui remediu natural, este nevoie de două linguri de coaja de salcie care se fierb timp de 10-20 de minute la foc mic. După infuzare, lichidul obținut se strecoară și se poate consuma atât cald, cât și rece, precum și folosit sub formă de gargară.

Ceaiul de salcie este un remediu perfect de avut în casă pentru diferite afecțiuni, mai ales că se poate procura foarte ușor. În timpul primăverii, se culeg mugurii de salcie și se pun la uscat, apoi se prepară ca orice alt ceai. Altă parte a acestei arbore care poate fi transformată în tratament este coaja acestuia, care se taie cât mai mărunt cu putință și se lasă la uscat. Dacă preferați să o consumați sub formă de pulbere, puteți oricând să apelați la ajutorul unui mojar sau al unei râșnițe de cafea.

Efectele vindecătoare ale salciei sunt cunoscute de mii de ani, încă din timpul grecilor antici și a medicului legendar Hipocrat, care le recomanda pacienților săi să consume această plantă pentru a-și vindeca rănile și a scăpa de dureri. Există legende care spun chiar că cei bolnavi se simt mult mai bine după ce au stat sub acest arbore, durerile vor fiind mai suportabile sau chiar dispărând în totalitate.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

S.A. Moldtelecom are un nou director interimar, după ce Viorel Postolachi a fost demis din funcție. Este vorba de Alexandru Ciubuc. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, acesta a fost prezentat astăzi, 11 noiembrie, în fața colegilor.

Economie 11 Noiembrie 2021, ora: 04:47

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.