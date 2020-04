Ce ȘANSE sunt ca temperaturile ridicate din timpul verii să pună CAPĂT pandemiei COVID-19

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Jaf în plină zi la Leușeni! O persoană a părtuns cu forța in casa unei femei din Leușeni. Agresorul purta pe față o mască iar capul îi era acoperit cu o glugă.

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească acuză presa în loc să explice de ce medicii nu au echipamente corespunzătoare dar publică DOVADA că personalul medical are măști din bumbac produse în Pakistan.

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

Există unele dovezi că alte coronavirusuri circulă în principal în lunile de iarnă, potrivit unei echipe de cercetători de la University College London (UCL) şi de la London School of Igiene and Medical Tropical. Pentru asta, ei au analizat un eşantion de aproape 2.000 de persoane. Cercetătorii au observat vârfuri ale cazurilor de coronavirus în timpul iernii, cam în aceeaşi perioadă cu sezonul gripei, în timp ce vara au fost înregistrate foarte puţine cazuri.

În sfârşit, o a treia analiză a sugerat că, deşi cazurile sunt răspândite pretutindeni pe glob, focarele sunt grupate în special în „zone relativ reci şi uscate” - cel puţin până la 23 martie. Însă, după cum a subliniat un grup de cercetători de la London School of Igiene and Medical Tropical, virusul s-a răspândit acum în fiecare regiune, iar concluzia ar fi că s-a extins în toate zonele climatice, de la cele reci şi uscate şi până la regiuni calde şi cu umiditate ridicată.

Optimismul unora dintre ei începe să se mai estompeze pe măsură ce datele arată că noul coronavirus s-a răspândit în întreaga lume. Însă mulţi cercetători cred că este încă prea devreme pentru a trage concluzii şi că, pentru a da un răspuns corect, ar trebui urmărită cu multă atenţie evoluţia şi răspândirea cazurilor pe parcursul unui an întreg, într-un singur loc.

