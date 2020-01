Ce ar discuta chișinăuenii astăzi cu Eminescu?

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

Astăzi se împlinesc 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Pe parcursul zilei, mai mulți politicieni și scriitorii de pe ambele maluri ale Prutului au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a venit aici în dimineața zilei, fiind însoțit de 16 consilieri municipali din Bucureși și de viceprimarul general al capitalei României, Aurelian Bădulescu. Prorusul Ceban a fost huiduit de câteva persoane, care au strigat: „Trădătorii nu au voie să pună flori aici. Nu-i așa țară, R. Moldova!”. Totodată, edilul a fugit de întrebarea jurnaliștilor cu privire la limba în care a scris Eminescu. La rândul său, Aurelian Bădulescu a declarat că avem în comun „aceeași țară, aceeași inimă, aceeași biserică, același Dumenzeu.” „Nu am ce să vorbesc mai mult despre ceea ce este nevoie să se întâmple între România și R. Moldova. Pot să vă spun doar atât, că tânăra generație de la București, împreună cu tânăra generație și cu politicul din R. Moldova, va trebui să ducă ceea ce acest neam trebuie să aibă în același loc, în același suflet - și anume aceeași țară”, a subliniat viceprimarul de București.

Și Sofia Matric, elevă în clasa a XVIII-a la Liceul „Tudor Vladimirescu”, l-ar întreba pe Eminescu „cum poate scrie atât de fascinant”. Ea povestește cu mândrie că îi plac la nebunie creațiile eminesciene. „Este acel poet care poate combina natura cu iubirea într-un cuvânt. El redă un sentiment prin poezie, evocând emoții deosebite. Am citit diferite poezii, dar ale lui sunt parcă altfel”, afirmă eleva.

La rândul său, tehnicianul Gheorghe Axentii are toată admirația față de Eminescu și creația sa. Bărbatul nu are nicio îndoială că „suntem români și punctum”. Dacă s-ar întâlni cu Eminescu peste 170 de ani, Axentii i-ar strânge mâna, „pentru că Unirea este o necesitate”. „Cine poate să descrie dragostea și femeia mai frumos decât Eminescu?”, se întrebă tehnicianul.

Referindu-se la declarațiile făcute astăzi de către primarul de Chișinău, socialistul Ion Ceban, precum că admiră întreaga operă a poetului, în timp ce Eminescu a afirmat că „suntem români și punctum”, taximetristul este de părere că edilul nu are demnitate și face politică, fără a înțelege valorile naționale. „Ceban face politică, el nu poate altfel să vorbească, deoarece așa îi spune cineva să spună. Este posibil că el nici nu crede în vorbele sale, dacă se consideră un om educat și cu studii”, a adăugat Ion, care se arată convins că „nu orice român este moldovean, în schimb orice moldovean este român, chiar dacă el nu realizează acest lucru”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)