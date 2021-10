Ce ascund de fapt visele? Misterul deslușit de Sigmund Freud, părintele psihanalizei

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

De două ori pe an, oamenii au probleme cu ceasurile, pe care trebuie să le regleze in funcție de anotimp: primăvara - înainte, iar toamna înapoi.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Freud era de părere că visul este alcătuit din două părţi: „conţinutul manifest”, care apare la suprafaţă, şi „partea latentă”. Prima este reprezentată de ceea ce ne amintim după ce ne trezim. Freud spune că această latură a visului nu are înţeles, fiindcă este o reprezentare deghizată a adevăratelor gânduri care au generat visul. Conţinutul latent este cel care deţine înţelesurile adevărate ale visului, precum gândurile interzise sau dorinţele din subconştient.

Studiul psihanalistului s-a îndreptat mai mult asupra stimulilor interni. Pentru ca un individ să poată experimenta în vis emoţii puternice, negative, dorinţe ascunse sau gânduri interzise, ele trebuie să fie ascunse sub o anumită formă. Altfel, persoana în cauză devine extrem de agitată şi se trezeşte. Așadar, o bună interpretare a viselor poate duce la înţelegerea manifestărilor subconştiente.

Freud este considerat părintele psihanalizei, lui datorându-i-se o mulțime de descoperiri uimitoare cu privire la funcţionarea şi la structura psihicului uman. S-a născut pe 6 mai 1856 în Freiberg, Moravia, pe atunci Imperiul Habsburgic, astăzi Pribor din Republica Cehă, într-o familie cu origini evreiești.S-a mutat la Leipzig, în Germania, după care la Viena, acolo unde şi-a început și studiile în cercetarea medicală la Universitatea din Viena, absolvind în 1881. În anii ce au urmat el a lucrat la Clinica de psihiatrie a lui Theodor Meynert, studiind apoi alături de Charcot, la clinica Salpetriere din Paris (1885).Freud a început să studieze psihanalizei în anii 1880, după ce a dat de niște articole referitoare la metoda lui Breuer de a trata isteria prin hipnoză. Împreună, au publicat „Studii despre isterie”(1895), în acelaşi an, reuşind să-şi analizeze un vis.

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

