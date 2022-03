Ce au propus rușii la negocieri: Zelenskiy să rămână președinte de formă al Ucrainei, iar premier să fie pus un om al Moscovei

Directorul publicației Bellingcat, Christo Grozev, a scris pe Twitter că două surse aproapiate negocierilor Rusia-Ucraina i-au spus că delegația rusă a propus ca Zelenskiy să rămână președinte de formă al Ucrainei, iar premier să fie pus un om al Moscovei, Yuriy Boiko.

Boiko este un politician ucrainean care a ocupat funcția de vicepremier al Ucrainei între 2012 și 2014 și a fost ministru al Combustibilului și Energiei al Ucrainei între 2006 și 2007. Acesta este considerat în prezent unul dintre principalii politicieni ucrainen pro-ruși, transmite Hotnews.ro.

Potrivit reprezentantului Bellingcat, rușii mai cer ca Ucraina să recunoască așa-zisele republici Donețk și Luhansk, dar și pierderea Crimeii, plus renunțarea la dorința de intrare în NATO.

Zelenskiy le-ar fi răspuns cu un foarte clar „nu” la pretenții.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.