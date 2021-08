Ce beneficii conține uleiul de cocos și unde îl poți utiliza

Uleiul de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient foarte valoros în cosmetică. Este bogat din punct de vedere nutrițional, iar acesta are numeroase beneficii pentru organism.

Pe lângă beneficiile sale că ingredient pentru prepararea mâncărurilor și a produselor pentru îngrijirea pielii și părului, uleiul de cocos este de mare ajutor și în gospodărie. Despre uleiul de cocos Uleiul de cocos este extras din miezul alb de nucă de cocos. În insulele tropicale, acest ulei constituie o sursa principală de grăsimi. Are dintre cele mai variate aplicații: la gătit, în medicină și în industrii.

Uleiul de cocos reprezintă cea mai bogată sursă de grăsimi saturate cunoscută, aproape 90% dintre acizii săi grași fiind saturați. Numeroasele studii recente atestă însă faptul că aceste grăsimi nu sunt nocive, ci, dimpotrivă, sunt foarte benefice și promovează sănătatea cardiovasculară.

Diferența dintre ulei de cocos și unt de cocos

În ceea ce privește modalitatea de producere, uleiul de cocos este extras din miezul nucii de cocos, prin diferite procedee (presare la cald sau la rece) în funcție de care își păstrează calitățile naturale și este mai sănătos.

Untul de cocos este obținut din întregul conținut al nucii de cocos, incluzând pulpa și apa de cocos, care este mărunțit și apoi transformat într-o pastă cu consistența unui piure. Spre deosebire de uleiul de cocos, care conține doar acizi grași și vitamine, untul de cocos are în compoziție toate grăsimi, fibrele și nutrienții nucii de cocos.

Cum se păstrează uleiul de cocos

Datorită conținutului ridicat de grăsimi saturate, uleiul de cocos este semisolid la temperatura camerei și se topește la 24° C (76° F). Prin urmare, este mai bine să-l păstrați într-un dulap, mai degrabă decât în frigider.

În lunile mai reci sau dacă este depozitat în frigider, poate deveni foarte solid și dificil de scos din recipient. Acest lucru poate fi remediat prin mixare cu un mixer electric sau într-un blender.



Ulei de cocos – beneficii și proprietăți

Uleiul de cocos are o serie de beneficii pentru sănătate. Pentru a profita la maximum de el, asigurați-vă că alegeți ulei organic de nucă de cocos, mai degrabă decât versiunile rafinate.

Menține sănătatea inimii

Studiile au descoperit că persoanele care locuiesc pe insulele polineziene și mănâncă frecvent nucă de cocos au rate mai mici de boli de inimă decât cele care urmează o dietă occidentală.

Un studiu efectuat pe 1.837 de femei filipineze a constatat că cei care au consumat mai mult ulei de nucă de cocos nu numai că aveau niveluri mai ridicate de colesterol HDL (bun), ci și niveluri mai ridicate de colesterol LDL (rău) și trigliceride.

Puternic efect antibacterian

Acidul lauric reprezintă aproximativ 50% din acizii grași din uleiul de cocos. Când corpul digeră acidul lauric, acesta formează o substanță numită monolaurină. Atât acidul lauric, cât și monolaurina pot ucide agenții patogeni dăunători, cum ar fi bacteriile, virusurile și ciupercile. De exemplu, studiile arată că aceste substanțe ajută la distrugerea bacteriilor Staphylococcus aureus, care provoacă infecții cu stafilococ, și a drojdiei Candida albicans, o sursă comună de infecții.

Protejează pielea, părul și dinții



Uleiul de cocos are multe utilizări care nu au nimic de-a face cu consumul acestuia. Mulți oameni îl folosesc în scopuri cosmetice pentru a îmbunătăți sănătatea și aspectul pielii și părului lor.

Studiile arată că uleiul de nucă de cocos poate îmbunătăți conținutul de umiditate al pielii uscate și reduce simptomele eczemelor.

Uleiul de cocos poate proteja, de asemenea, împotriva deteriorării părului. Un studiu arată că poate funcționa ca o protecție solară slabă, blocând aproximativ 20% din razele ultraviolete.

Amestecat cu apa de gură poate ucide unele dintre bacteriile dăunătoare din gură. Acest lucru poate îmbunătăți sănătatea dentară și reduce respirația urât mirositoare.



Menține sănătatea creierului

Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză a demenței. De obicei, afectează adulții mai în vârstă. Această afecțiune reduce capacitatea creierului de a utiliza glucoza pentru energie.

Cercetătorii au sugerat că cetonele pot furniza o sursă alternativă de energie pentru aceste celule cerebrale care funcționează defectuos, pentru a reduce simptomele bolii Alzheimer. Autorii unui studiu din 2006 au raportat că MCT-urile au îmbunătățit funcția creierului la persoanele cu forme mai ușoare de boală Alzheimer.

Accelerează arderea grăsimilor

Obezitatea constituie în prezent una dintre cele mai mari probleme de sănătate din lume. Deși unele persoane cred că pentru a slăbi e important doar să reducă numărul de calorii, și sursa caloriilor consumate este importantă. Trigliceridele cu lanț mediu din uleiul de cocos pot crește arderile de energie în comparație cu cele cu lanț lung.

Alte beneficii ale uleiului de cocos

- Îmbunătățește digestia

- Ajută la menținerea densității osoase

- Are efect antiîmbătrânire

- Menține sănătatea glandei tiroide

- Calmează durerile de gât

- Protejează gingiile și elimină bacteriile din gură



Ulei de cocos – Utilizări în bucătărie

- Uleiul de cocos este rezistent la temperaturi ridicate şi nu se oxidează uşor. Punctul de ardere este la 180 grade Celsius. Prin urmare, el poate substitui cu succes la gătit şi la prăjit untul, margarina şi alte uleiuri sau grăsimi. Se poate adăuga în prăjituri, în salate.

- Un alt mod de a consuma acest ulei este în cafea sau ceai. Se adaugă o linguriță sau două, deoarece creşte absorbţia fitonutrienţilor şi antioxidanţilor.





- Se poate consuma simplu, tartinat pe o felie de pâine sau ca superaliment (1-2 linguriţe pe zi). Înlocuieşte cu succes energizantele sintetice pentru sportivi.

- Adăugat în shake-urile proteice sau în smoothies, creşte absorbţia proteinelor, vitaminelor şi nutrienţilor. Şi le completează cu ale lui.

- Potrivit pentru prepararea batoanelor nutritive, proteice şi energizante sau a gustărilor sănătoase dintre mese.

- O băutură nutritivă pe bază de ulei de nucă de cocos poate fi şi un bun expectorant.



Uleiul de cocos în cosmetică

Uleiul de cocos presat la rece, de bună calitate, este un adevărat tratament pentru piele și pentru părul cu probleme. O mască de păr cu ulei de cocos, aplicată corect cel puțin de două ori pe lună, va avea efecte uimitoare și imediate.

În plus, uleiul de cocos presat la rece este bogat în substanțe antioxidante, în vitamina A și vitamine E și are proprietăți antibacteriene, antivirale și antifungice. Aplicat pe păr, uleiul de cocos stimulează creșterea acestuia, combate mătreața, conferă volum și strălucire.

- Demachiant natural – aplicat local, în zona ochilor, uleiul de cocos reduce semnele de oboseală. În plus, acesta poate fi folosit și ca demachiant.

- Loțiune pentru corp – poți folosi uleiul de cocos în locul loțiunii de corp obișnuite. Ajută la hidratarea pielii și la refacerea epidermei. balsam de buze – dacă vrei să îți hidratezi buzele, îți poți prepara propriul balsam de buze natural dintr-u

- Previne vergeturile – dacă îl aplici zilnic pe piele, uleiul de cocos poate acționa ca un bun remediu natural care previne apariția vergeturilor. Totodată, poate fi utilizat pentru cicatrizarea rănilor

- Previne celulita – poți încerca o soluție compusă din o lingură de ulei de cocos și 10 picături de ulei esențial de grepfrut pentru a combate celulita.

- Soluție pentru bărbierit – uleiul de cocos poate fi folosit și de bărbați atunci când se bărbieresc, fiind mai bun decât gelul sau spuma de ras.

- Tratament antiacneic – acesta acționează că un antibiotic natural care combate bacteriile care produc inflamații la nivelul pielii.

- Exfoliant pentru piele – dacă amesteci uleiul de cocos cu zaț de cafea și puțină scorțișoară, vei obține un exfoliant natural pentru îngrijirea pielii

- Repară călcâiele crăpate – uleiul de cocos poate fi folosit ca alternativă la cremele clasice și ajută la repararea călcâielor crăpate și catifelează pielea.

Sursa:libertatea.ro