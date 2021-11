Fierte sau prăjite, castanele sunt extrem de sănătoase. Atât castanele comestibile, cât şi cele sălbatice pot fi de folos în tratarea multor boli.

Castanele comestibile sunt bogate în vitaminele B6, C și E, glucide cu absorbție lentă, acid linoleic și potasiu. Consumate fierte, prăjite sau coapte, castanele contribuie la întărirea imunității.



De asemenea, aceste au adevărate proprietăți medicinale, cu efecte miraculoase asupra sistemului circulator, dar și a bolilor vasculare. Părțile castanului, folosite în medicina naturistă, se prepară sub formă de infuzie, decoct, tinctură, vin, pulbere și extracte uscate sau solubile.



Piureul de castane, energizant natural

Este unul dintre puținele produse care, prelucrate termic, păstrează în mare parte vitaminele fructului proaspăt. Datorită conţinutului lor de fosfor, lipide, vitamina C, magneziu, zinc, potasiu şi calciu, castanele comestibile sunt indicate persoanelor aflate în convalescenţă, vârstnicilor, copiilor şi sportivilor. Bogate în fier şi în vitaminele B1 şi B2, castanele ajută şi la tratarea stărilor de anemie sau astenie.