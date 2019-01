Ce e cu mitul deochiului și de ce lumea mai crede în el

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Dacia Duster cu șenile este unul dintre cele mai utile automobile create vreodată. Și asta nu doar pentru că ne-ar fi tuturor necesară, la ce drumuri avem.

Cel puţin o dată pe an – de Ziua Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie (perfectă sincronizare a celor două ţări, România şi Republica Moldova!) – e de bun simţ să-i chestionăm pe urmaşii lui Vasile Alecsandri, cum e cu lectura poeziei.

Tabelul periodic a fost descoperit într-un laborator de chimie de la University of St. Andrews, din Scoția. În depozitul departamentului de chimie nu s-a făcut curățenie generală încă de la deschiderea din 1968. Un efort de acest fel a fost făcut în 2014, iar...

Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) Cluj cere Ministerului Educației retragerea titlului de doctor acordat fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, confirmând după un an de cercetări că aceasta și-ar fi plagiat teza de doctorat,...

România se pregătește din vara anului trecut, sub coordonarea prim ministrului, pentru retragerea Marii Britanii din UE fără un acord. Este una dintre precizările făcute de Ministerul de Externe pentru Știrile TVR.

În pofida popularității ideii de deochi, aceasta nu are cu adevărat o explicație științifică. La fel ca pe vremuri, și astăzi deochiul este o superstiție care oferă un răspuns simplu – dar deloc factual – la întrebarea „De ce lucrurile rele se întâmplă oamenilor buni?”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)