Ce efecte miraculoase are gălbenuşul de ou

Doua galbenusuri de ou contin de doua ori mai multi antioxidanti decat un mar.

Aceasta este ipoteza sustinuta de cercetatorii de la Universitatea din Alberta (Canada), citata de MedDaily. In urma analizelor efectuate pe galbenus, ei au tras concluzia ca acesta contine doi aminoacizi cu proprietati antioxidante deosebite. Altfel spus, doua galbenusuri contin de doua ori mai multi antioxidanti decat un mar mediu si echivalentul a 25 de grame de afine. Ele sunt benefice astfel in prevenirea unor probleme de sanatate precum cancerul sau bolile cardiovasculare.

Efectul lor terapeutic este insa diminuat la jumatate in cazul in care sunt fierte sau prajite si chiar mai mult in cazul prepararii la microunde.

In cadrul aceluiasi studiu, oamenii de stiinta au identificat si mecanismul de actiune al proteinelor din ou. Acestea sunt transformate sub influenta enzimelor din stomac si intestinul subtire si favorizeaza producerea de substante chimice care pot duce la scaderea tensiunii arteriale.