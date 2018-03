Ce este estrogenul și cum poate fi menținut cu ajutorul alimentației

Estrogenul este un hormon care joacă un rol extrem de important în dezvoltarea şi sporirea calităţilor feminine. Cu toate că acest hormon este produs de către organism şi în cazul bărbaţilor, acesta este întâlnit în cantităţi mari în organismul femeilor, fiind un hormon al feminităţii. Estrogenul îşi face simţită prezenţa în dezvoltarea sânilor, a pelvisului şi a lipsei părului facial.

La femei, estrogenii sunt sintetizaţi în principal la nivelul ovarelor şi la nivelul placentei în timpul sarcinii. Ficatul, sânii şi glandele suprarenale pot contribui la sintentizarea acestui hormon, dar în cantităţi mici. Nivelul de estrogen secretat de organism depinde în principal de alţi doi hormoni: LH ((hormonul luteizant ) şi FSH (hormon de stimulare foliculară) de la nivelul hipotalamusului. Nivelul sanguin al hormonilor gonadotropi este controlat de hormonii sexuali (estrogen, progesteron, testosteron etc.) prin feedback negativ către hipotalamus. Acesta este motivul pentru care stresul mental duce la apariţia unui dezechilibru hormonal în organism.

Femeile, atunci când ating perioada menopauzei, sunt predispuse la fluctuatii ale estrogenului. Un nivel scăzut al estrogenului poate cauza oboseală, osteoporoză şi chiar depresie. Nivelul crescut al acestui hormon, pe de altă parte, poate cauza crampe şi insomnii. Pentru a combate această fluctuaţie medicii prescriu uneori non-steroizi, care ajută la menţinerea unui nivel optim de estrogen în corp, dar aceştia pot avea efecte secundare grave. De aceea, estrogenul natural din alimente este de preferat.





TOP 10 alimente bogate în estrogen



1. Seminţele de in

Seminţele de in nu numai că sunt foarte bogate în estrogen, darconţin şi o cantitate mare de acizi graşi esenţiali. Fitoestrogenul (hormoni vegetali ce imită estrogenul şi semnalizează corpului că nu mai e nevoie să producă estrogen suplimentar) conţinut de aceste seminţe este denumit lingan. Pentru a beneficia de toate calităţile lor, seminţele de in se pot măcina şi adăuga în salate sau cereale. 100 g de seminţe de in conţine 379.380 mcg de fitoestrogen, fiind alimentul cel mai bogat în estrogen.



2. Tofu

Tofu este produs din lapte de soia şi conţine foarte mulţi fitoestrogeni. Este important să fiţi atenţi ca tofu să fie făcut din soia fermentată. Tofu poate fi utilizat la supe, salate sau sau feluri principale. 100 g de tofu conţin 27,150.1 mg de fitoestrogeni.



3. Boabe de soia

Soia este una dintre cele mai importante surse de fitoestrogeni. Aportul de alimente bogate în fitoestrogeni poate contribui la atentuarea durerilor menstruale. 100 g de soia conţin 103, 920 mcg de fitoestrogen.

4. Iaurtul de soia

Iaurtul de soia se prepară din laptele de soia. O cană de iaurt de soia conţine aproximativ 21 de grame de estrogen sau 10.275 mcg de estrogen per sută de grame.



5. Seminţele de susan

Seminţele de susan conţin fitoestrogeni denumiţi lignani. Seminţele pot fi presărate în salate sau supe sau pot fi folosite în produse de panificaţie. O sută de grame de seminţe de susan conţin 8008.1 mcg de estrogen. În comparaţie, seminţele de floarea soarelui au o cantitate mai redusă de fitoestrogen, de 216 mcg per sută de grame.



6. Pâinea cu cereale

Cerealele integrale, cum sunt ovăzul, secara sau grâul, sunt surse bogate de fitoestrogeni lignani. Cantitatea de estrogen depinde de concentraţia de cereale pe care o are pâinea.



7. Laptele de soia

Laptele de soia este o alternativă perfectă pentru persoanele care au intoleranţă la lactoză. Laptele de soia este făcut din boabe de soia şi conţine fitoestrogeni denumiţi flavonoide. O cană de lapte de soia conţine aproximativ 30 de grame de flavonoide, mai exact 2.957.2 mcg per 100 de grame de lapte de soia.

8. Humus

Humusul este o pastă din boabe de năut şi conţine proteine, mangan, acid folic, fibre, fier şi zinc. Saponinele din năut previn cancerul de sân şi osteoporoza, ţin sub control simptomele menopauzei şi stimulează producţia de estrogen. 100 g de humus conţin 993 mcg fitoestrogen.

9. Usturoi

Usturoiul face parte din familia cepei şi este o sursă foarte bună de isoflavonoide. Dincolo de beneficiile sale multiple pentru sănătate, acesta este bogat în estrogen. O sută de grame de usturoi conţine o cantitate de 603.3 mgc de fitoestrogen.



10. Caise confiate, prune uscate şi curmale

Caisele confiate sunt o sursă mai bună de fitoestrogeni decât cele crude. Acestea conţin 445,5 mcg fitoestrogeni la suta de grame. În comparaţie, 100 g de curmalele uscate conţin 3289.5 mcg flavonoide, iar 100 g prune uscate conţin doar 177.5 mcg fitoestrogeni.

O dietă bogată în alimentele enumerate, alături de fructe şi legume proaspete, poate asigura femeilor o tranziţie mai uşoară spre menopauză.