Ce este o detoxifiere tehnologică. Modalităţi de eliminare a „toxinelor“ generate de aparatele electrocasnice

Zi de zi suntem angrenaţi în activităţi care presupun interacţiunea cu dispozitive electrice şi electronice.

Acestea pot ajunge în timp să ne afecteze emoţional, mental şi fizic, însă există modalităţi de a folosi tehnologia fără să ne riscăm echilibrul fizic şi psihic.

Aşa cum ne spălăm fizic corpul, în mod asemănător ne putem curăţa organismul de efectele nocive ale dispozitivelor electronice şi electrice cu care intrăm zilnic în contact, spun adepţii „detoxifierii tehnologice“.





Aceştia susţin că putem vorbi despre „toxine“ vizuale, auditive, kinestezice, gustative, dar şi tehnologice. „Când vorbim despre intoxicarea tehnologică, ne referim la undele electromagnetice, care ne influenţează pe toate planurile: mental, emoţional şi fizic. La nivelul corpului uman, există o reţea electrică care face posibilă transmiterea informaţiilor de la celulă la celulă.

O frecvenţă de 50-60 de herţi este normală şi nu afectează organismul, dar aparatura electrică şi electronică din casă poate ridica această frecvenţă la peste 2.500 de herţi, iar atunci apar problemele“, explică psihologul gălăţean Stelian Chivu.

Unele studii făcute în ultimii arată că ar exista o legătură între bolile moderne şi câmpurile electromagnetice care depăşesc o anumită frecvenţă. Undele electromagnetice sunt emise de telefoanele mobile, antenele de telefonie mobilă, de televizoare, calculatoare, dispozitive Wi-Fi şi cuptoare cu microunde.

Cercetătorii implicaţi spun că şi un cablu electric generează un câmp electromagnetic mai mic sau mai mare, în funcţie de cantitatea de energie care trece prin el.

Prin urmare, somnul într-un pat poziţionat într-o zonă a casei unde trec mai multe astfel de cabluri electrice ar putea avea efecte dăunătoare pe termen mediu sau lung. „Eu stau trei, patru ore minim pe zi la laptop, vorbesc la telefon şi mă uit la televizor şi nu am nimic. Cred că sunt şi exagerări când vine vorba de efectele nocive ale dispozitivelor electronice pe care le folosim“, ne-a declarat Silviu Munteanu, student.

Argumente pro şi contra dispozitivelor electronice Aparatele electrocasnice generează un câmp electromagnetic atât timp cât sunt conectate la o sursă de curent, chiar dacă nu funcţionează, au constatat specialiştii. ”Chiar şi banalul uscător de păr, dacă este apropiat la mai puţin de trei centimetri de cap, ne va afecta serios pentru că generează un câmp de peste 2.000 de microtesla, în condiţiile în care normele acceptate sunt de maxim 100 de microtesla”, spune psihologul Stelian Chivu, care a studiat fenomenul. Telefoanele mobile emit între 800 şi 1.000 de herţi, în timp ce un cuptor cu microunde poate ajunge la 2.400 de herţi ca frecvenţă.

Cercetătorii spun că sistemul imunitar este zdruncinat de acest bombardament electromagnetic, ajungându-se la o afectare serioasă a timusului, sistemului respirator şi a celui cardiovascular.

Cercetătorii au stabilit că o celulă din corpul uman are 0,002 volţi, iar dacă este expusă constant la unde electromagnetice, ea va vibra la frecvenţe mult peste cele la care este normal pentru organism şi vor apărea problemele. „Eu lucrez cu calculatoare de 20 de ani şi pot să vă spun că nu am nicio boală profesională.

Este important să fii conştient de ce îţi poate face rău. De pildă, la vechile calculatoare, dacă lucrai mai mult de două, trei ore, începeau să te usture sau să îţi lăcrimeze ochii, însă când se întâmpla asta, făceai o pauză de 10 minute şi o luai de la capăt. Cred că dacă punem în balanţă punctele pozitive şi cele negative ale tehnologiei, cele pozitive sunt mult mai multe, iar cele negative pot fi eliminate cu puţină atenţie“, susţine Marcel Simionescu, specialist IT.

Cum folosim tehnologia fără să ne afecteze Cercetările mai arată că vom fi mai predispuşi la depresii, atacuri de panică, stări fobice şi anxioase. „Electronii din corpul nostru, la o frecvenţă de peste 4.000 de herţi, o iau razna. Corpul nostru va ceda în zonele în care este mai sensibil“, detaliază Stelian Chivu.

Psihologul spune că un pas bun înspre „igiena“ tehnologică este să punem distanţă, în măsura în care este posibil, între noi şi dispozitivele electrice şi electronice cu potenţial dăunător.

Dacă avem un cuptor cu microunde, putem să stăm în altă cameră cât acesta este în funcţiune, pentru a reduce nivelul radiaţiilor electromagnetice cu care organismul este bombardat, recomandă Chivu. „Au început să apară pe piaţă din ce în ce mai multe materiale de protecţie electromagnetică, cu care ne putem izola apartamentul sau casa în care locuim. Există chiar şi haine concepute din materiale speciale, care ne pot proteja de undele electromagnetice în exces. Se pot achiziţiona şi dispozitive care pot decupla întreaga reţea electrică din locuinţă, mai ales pe timpul nopţii, pentru a avea un somn odihnitor. De asemenea, ne putem descărca de excesul de energie electromagnetică cu care am fost încărcaţi de aceste dispozitive mergând cât mai des cu picioarele goale pe pământ, de preferat dimineaţa, când este şi rouă, aşa cum făceam când stăteam la bunici, la ţară. Băile cu sare şi cele cu nămol sunt o altă soluţie pentru demagnetizarea şi purificarea corpului“, mai spune Stelian Chivu.

