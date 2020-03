În fine, trecând peste opiniile ăstea născute din ignoranță, nu pot să trec peste cele născute din ură și frustrare. Nu știu dacă ai familie, eu am, și cu familia e complicat. Te cerți cu ăia cum nu te-ai certat cu nimeni. Doar cine s-a certat vreodată cu neamurile știe ce înseamnă o ceartă adevărată.

Ce facem acum, cursuri pentru ziariștii de România Liberă despre cum funcționează UE și în special sistemul de sănătate? Facem o chetă să-l ducem pe pârlitul ăsta până-n Milano să verificăm dacă-l tratează la spital chiar dacă „n-a plătit asigurări de sănătate în Italia”? Are cineva numărul de la patronul RL, să-l sun să-i zic să-i dea 200 de euro în plus pârgarului de capitală să-l scoatem un pic în lume?

Știi ce se mai vorbește zilele astea prin alte bule? Băi, cum de ăștia, diasporezii, care au tot înjurat țara asta că e de tot rahatul vin acum în fugă înapoi în țară. Ba chiar am citit un articol scris de un om teribil de imbecil, Marius Ghilezan, care țipa că „Diaspora se tratează acasă chiar dacă n-a plătit asigurări de sănătate în România”.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

Actualitate 19 Martie 2020, ora: 14:47

Vrei sa stii cum se prepara un aluat de pizza delicious. Noi am cautat si am gasit secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre. Nu vei mai face niciodata comanda si vei prepara pizza numai in casa. Aluat pizza pentru blat pufos Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat pufos...