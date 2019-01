Ce filme ne așteaptă în anul 2019

Anul 2019 aduce pentru iubitorii de filme noi producții cinematografice, dar și continuări spectaculoase a unor pelicule de succes. Pasionații de acțiune și animație vor fi deopotrivă împăcați deoarece filmele lor preferate vor apărea anul acesta pe ecranele cinematografelor din întreaga lume.



Marile producții îi aduce în cinematografe pe Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Brad Pitt, Margot Robbie, Jude Law, Al Pacino, Christian Bale, iar acestea sunt doar câteva nume care ar trebui să vă stârnească interesul.

Glass

Lansare: 18 ianuarie

Regie: M. Night Shyamalan

Distribuție: Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy

The Lego Movie 2: The Second Part

Lansare: 8 februarie

Regie: Mike Mitchell, Trisha Gum

Distribuție: Chris Pratt, Alison Brie, Elizabeth Banks, Will Arnett

The Rhythm Section

Lansare: 22 februarie

Regie: Reed Morano

Distribuție: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Lansare: 22 februarie

Regie: Dean DeBlois

Distribuție: Jay Baruchel, Kit Harington, Cate Blanchett, Jonah Hill, T.J. Miller

Captain Marvel

Lansare: 8 martie

Regie: Anna Boden, Ryan Fleck

Distribuție: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Lee Pace

Greyhound

Lansare: 22 martie

Regie: Aaron Schneider

Distribuție: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Stephen Graham

Dumbo

Lansare: 29 martie

Regie: Tim Burton

Distribuție: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton

Shazam!

Lansare: 5 aprilie

Regie: David F. Sandberg

Distribuție: Zachary Levi, Michelle Borth, Mark Strong

Hellboy

Lansare: 12 aprilie

Regie: Neil Marshall

Distribuție: David Harbour, Penelope Mitchell, Milla Jovovich

Missing Link

Lansare: 12 aprilie

Regie: Chris Butler

Distribuție: Hugh Jackman, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Emma Thompson, Zach Galifianakis

Avengers

Lansare: 3 mai

Regie: Anthony and Joe Russo

Distribuție: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson

Pokémon Detective Pikachu

Lansare: 10 mai

Regie: Rob Letterman

Distribuție: Ryan Reynolds, Kathryn Newton, Suki Waterhouse

Aladdin

Lansare: 24 mai

Regie: Guy Ritchie

Distribuție: Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott

Wonder Woman 1984

Lansare: 5 iunie

Regie: Patty Jenkins

Distribuție: Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig

Dark Phoenix

Lansare: 7 iunie

Regie: Simon Kinberg

Distribuție: Sophie Turner, Olivia Munn, James McAvoy, Jennifer Lawrence

Men in Black International

Lansare: 14 iunie

Regie: F. Gary Gray

Distribuție: Chris Hemsworth, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Tessa Thompson

Toy Story 4

Lansare: 21 iunie

Regie: Josh Cooley

Distribuție: Tom Hanks, Tim Allen, Patricia Arquette, Kristen Schaal

Grudge

Lansare: 21 iunie

Regie: Nicolas Pesce

Distribuție: Betty Gilpin, Andrea Riseborough, John Cho

Ford v. Ferrari

Lansare: 28 iunie

Regie: James Mangold

Distribuție: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal

Spider-Man: Far From Home

Lansare: 5 iulie

Regie: Jon Watts

Distribuție: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal

Hobbs and Shaw

Lansare: 2 august

Regie: David Leitch

Distribuție: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba

The New Mutants

Lansare: 2 august

Regie: Josh Boone

Distribuție: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Antonio Banderas

Once Upon a Time in Hollywood

Lansare: 9 august

Regie: Quentin Tarantino

Distribuție: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

The Angry Birds Movie 2

Lansare: 16 august

Regie: Thurop Van Orman, John Rice

Distribuție: Jason Sudeikis, Dove Cameron, Peter Dinklage, Sterling K. Brown

Spies in Disguise

Lansare: 13 septembrie

Regie: Nick Bruno, Troy Quane

Distribuție: Tom Holland, Will Smith, Peter Stormare

Joker

Lansare: 4 octombrie

Regie: Todd Phillips

Distribuție: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron

Zombieland 2

Lansare: 11 octombrie

Regie: Ruben Fleischer

Distribuție: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone

The Goldfinch

Lansare: 11 octombrie

Regie: John Crowley

Distribuție: Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort

The Addams Family

Lansare: 18 octombrie

Regie: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Distribuție: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Finn Wolfhard, Oscar Isaac, Allison Janney

Charlie’s Angels

Lansare: 1 noiembrie

Regie: Elizabeth Banks

Distribuție: Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott

Terminator

Lansare: 1 noiembrie

Regie: Tim Miller

Distribuție: Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton

Frozen 2

Lansare: 22 noiembrie

Regie: Chris Buck, Jennifer Lee

Distribuție: Idina Menzel, Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown

Star Wars: Episode IX

Lansare: 20 decembrie

Regie: J.J. Abrams

Distribuție: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Mark Hamill

Little Women

Lansare: 25 decembrie

Regie: Greta Gerwig