Recenta postare a Ambasadei Rusiei la București despre anexarea Basarabiei și Bucovinei de Nord în 1940 a scos la lumină tăcerea „marilor voci” ale antirusismului românesc.



De la Andrei Caramitru la Dan Alexe, toți vajnicii luptători împotriva Rusiei au tăcut când a fost vorba de rescrierea istoriei și bagatelizarea jertfei a sute de mii de români, victimele expansionismului comunist și rusesc.

Nici „jurnaliștii activiști” precum Tăpălagă, Pantazi și restul nu au spus nimic. Până și analistul de talie internațională - glumesc, desigur -, Iulian Chifu nu a spus nimic. Problema lui cu Rusia este că această țară „subminează Occidentul din miezul instituțional al valorilor sale, Consiliul Europei”. A se nota că în opinia lui Chifu, Europa e doar Occidentul, se termină la Viena.

Și totuși, de ce atâta tăcere în cazul scandalos al postării de care am făcut vorbire?

Simplu: la noi, cei mai guralivi anti-ruși, cei care vânează „propagandiști ai Rusiei” pe toți pereții, sunt motivați nu de dragostea de români, ci de apărarea intereselor economice ale Occidentului aici. Pe ei nu-i interesează suferința românilor din Basarabia pentru că în actualul status quo, Basarabia este un teritoriu pe care marile puteri s-au înțeles cu Rusia. Deci ei nu pot deranja interesele marilor puteri nici măcar tangențial, vorbind despre suferințele românilor.

Dar când vine vorba de Uber, gata, la atac. Cum să îndrăznească cineva să atenteze la cota de piață, uneori monopolistă, a occidentului? Atunci se trezesc sentimentele patriotice în ei! Ce sute de mii de morți în Basarabia? Să nu piardă Uber un dolar, asta e mai important! Se deznaționalizează românii în Ucraina? Nu face nici 2 parale în comparație cu vreun film rusesc difuzat pe tvr 2 într-o noapte!

Observați, vă rog, că același discurs îl au și când competitorul interesului Occidental este român. Deși, în logica bunului simț, ar trebui să ne bucurăm că unul de-al nostru face la fel ca occidentalul. Nu, la noi nu se poate. Dacă o face un român, se cheamă concurență neloială, baroniadă, corupție, nativism, autohtonism, protocronism, anti-occidentalism, etc. Dacă o fac rușii, chinezii, etc, atunci sigur ăia vin să ne ia amprentele, datele personale, să ne scaneze globul ocular, etc. Nu și google, implicat în cel mai mare scandal de manipulare din ultimii ani din SUA.

Că nimeni dintre ăștia (A.Caramitru, Pellea, Tăpălagă, Bot, Cartianu etc) nu e antirus din dragoste de România ar fi trebuit să fie clar din momentul - extrem de recent - în care occidentalii s-au înțeles cu Rusia pentru Moldova. Nimeni n-a protestat, ba dimpotrivă: cei mai autoproclamați europeni, Barna și Cioloș, au fost primii care au cerut să ne raliem și noi noului pact Ribbentrop - Molotov.

Sunt destui oameni de bună credință care chiar cred că dacă aperi valorile creștine, dacă te pronunți împotriva migrației ilegale și necontrolate, dacă nu ești de acord cu relativismul moral sau dacă ai susținut referendumul pentru familie, faci parte din „propaganda Rusiei”. Viața ne-a dat ocazia să vedem cum și cine au fost cei care au apărat interesele și versiunea rusească a istoriei: adică tocmai cei mai vocali dintre vânătorii de „propagandiști ruși”. Acești oameni tocmai au sacrificat memoria a sute de mii de români și ar sacrifica și mâine oricâți le-ar cere-o interesele pe care le apără.

Merită prețul?

https://www.activenews.ro/