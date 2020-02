Ce înseamnă când te uiți la ora fixă la ceas

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Vicepreședintele formațiunii, Alexandru Slusari, a spus astăzi într-o conferință de presă că PPPDA are două opțiuni din care alege: candidatul independent Grigore Cobzac sau candidatul PAS, Olesea Stamate.

Președintele țării Igor Dodon susține că cel mai probabil va candida la următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în toamna acestui an. Șeful statului declară că poate acum să afirme faptul că se va avânta în cursa prezidențială, după ce a văzut ultimele sondaje în...

Călcâiele crăpate sunt considerate un semn de neîngrijire. Însă ele apar atât din cauze mecanice (mai ales dacă aveţi câteva kilograme în plus, din cauza presiunii pielea nehidratată se crapă), mersul pe jos cu sandale, şlapi este un alt factor care...

Am avut, ieri, cu ocazia ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului, convocată pentru citirea moțiunii de cenzură, o discuție cu Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, privind blocajul care există la Autoritatea Națională pentru Cetățenie - scrie deputatul...

Ce are de spus ora 23:00 fix Când ceasul arată 23.00 fix, sentimentele partenerului tău sunt din ce în ce mai puternice. Arată-i că nu s-a înșelat atunci când te-a ales!

Ce semnificație are ora 17:00 fix Este posibil să primești o invitație la un eveniment important, atunci când orologiul indică ora 17.00 fix. Dacă ești singură, poate îți vei întâni perechea.

Ce semnifică ora 13:00 fix Relația ta este pe drumul cel bun, însă este cazul să îți revizuiești atitudinea pe care o ai în anumite momente. Un plus de calm nu strică niciodată. Asta indică 13.00 fix, atunci când te surprinzi la ceas la această oră.

Ce înseamnă dacă te uiți la ceas la ora 09:00 fix Se spune că persoana iubită îți va da o veste bună astăzi, dacă ora 9.00 fix te-a prins uitându-te la ceas. Fie că este vorba despre ceva ce vă interesează pe amândoi, fie că este o veste legată de realizările celui drag, bucuria nu se va lăsa prea mult așteptată. Ce semnificație are ora 10:00 fix Dacă te-ai uitat la ceas la 10.00 fix, este posibil ca astăzi să ai parte de un moment special, care implică primirea în dar a unui inel. Ai ghicit: sunt șanse mari să primești o cerere în căsătorie!

Cu siguranță ai auzit în copilărie în jurul tău expresia "Este ora 12, mă iubește!". Fie că era vorba despre sora mai mare, despre colege ori despre vreo vecină, este posibil să fi deprins și tu acest obicei de la ele. Lucrurile sunt, însă, mai complexe de atât. Fiecare oră fixă din zi sau din noapte are propria-i semnificație. Dacă vrei să afli aceste secrete, citește cu atenție următoarele explicații. Iată ce semnificații au orele fixe! Ce înseamnă când ceasul arată ora 00:00 Dacă miezul nopții te-a găsit trează, asemenea Cenușăresei la bal, înseamnă că povestea ta de dragoste va avea un final fericit, ca în basme. Așadar, dacă te-ai uitat la 00.00 la ceas, tu și alesul tău veți trăi fericiți până la adânci bătrâneți!

