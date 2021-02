Ce înseamnă când te uiți la ora fixă la ceas

Poliţia rusă a reţinut-o sâmbătă pe Iulia Navalnîia - soţia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, aflat în detenţie - la un protest care are...

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Caz șocant în Mexic. Un bărbat a fost lăsat să agonizeze la ușa unui spital de stat din capitala țării, în timp ce rudele implorau ajutor. În zadar. El nu ar fi fost primit pentru că personalul medical se temea că are COVID, scrie presa mexicană. Mai târziu a...

Ce are de spus ora 23:00 fix Când ceasul arată 23.00 fix, sentimentele partenerului tău sunt din ce în ce mai puternice. Arată-i că nu s-a înșelat atunci când te-a ales!

Ce semnificație are ora 17:00 fix Este posibil să primești o invitație la un eveniment important, atunci când orologiul indică ora 17.00 fix. Dacă ești singură, poate îți vei întâni perechea.

Ce semnifică ora 13:00 fix Relația ta este pe drumul cel bun, însă este cazul să îți revizuiești atitudinea pe care o ai în anumite momente. Un plus de calm nu strică niciodată. Asta indică 13.00 fix, atunci când te surprinzi la ceas la această oră.

Ce înseamnă dacă te uiți la ceas la ora 09:00 fix Se spune că persoana iubită îți va da o veste bună astăzi, dacă ora 9.00 fix te-a prins uitându-te la ceas. Fie că este vorba despre ceva ce vă interesează pe amândoi, fie că este o veste legată de realizările celui drag, bucuria nu se va lăsa prea mult așteptată. Ce semnificație are ora 10:00 fix Dacă te-ai uitat la ceas la 10.00 fix, este posibil ca astăzi să ai parte de un moment special, care implică primirea în dar a unui inel. Ai ghicit: sunt șanse mari să primești o cerere în căsătorie!

Cu siguranță ai auzit în copilărie în jurul tău expresia "Este ora 12, mă iubește!". Fie că era vorba despre sora mai mare, despre colege ori despre vreo vecină, este posibil să fi deprins și tu acest obicei de la ele. Lucrurile sunt, însă, mai complexe de atât. Fiecare oră fixă din zi sau din noapte are propria-i semnificație. Dacă vrei să afli aceste secrete, citește cu atenție următoarele explicații. Iată ce semnificații au orele fixe! Ce înseamnă când ceasul arată ora 00:00 Dacă miezul nopții te-a găsit trează, asemenea Cenușăresei la bal, înseamnă că povestea ta de dragoste va avea un final fericit, ca în basme. Așadar, dacă te-ai uitat la 00.00 la ceas, tu și alesul tău veți trăi fericiți până la adânci bătrâneți!

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale în timp ce se concentrează pe noile lor roluri în SUA, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

