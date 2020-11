Ce înseamnă când visezi AUR. Afla mesajele ascunse în visul tau

Daca obisnuiesti sa visezi aur si te intrebi ce inseamna cand visezi aur, daca e un vis ce prevesteste binele sau, dimpotriva, e ceva de rau, citeste in continuarea.

Simbolul bunastarii sau al lacomiei

Aurul aparut in vis poate fi simbolul bunastarii si al averii materiale, insa, totodata, poate simboliza lacomia, tentatia.

Aurul poate simboliza, de asemenea, valorile dupa care te ghidezi sau lucrurile pe care le apreciezi cel mai mult in viata. Mesajul poate fi sa iti apreciezi mai mult calitatile, resursele interioare pe care ai obiceiul sa le subestimezi. Sau poate ca este simbolul iluminarii spirituale, al dezvoltarii Sinelui Interior.

In traditia greaca, aurul evoca soarele si intreaga lui simbolistica: fecunditate, bogatie, dominatie, centru al caldurii, dragostei, daruirii, lacas al luminii, cunoasterii, stralucirii.

Aurul simbolizeaza cele mai bune si cele mai pretioase aspecte ale fiintei noastre.

Visul in care descoperim aur sugereaza ca am descoperit acele caracteristici ori in noi, ori in alte persoane.

Cand visam ca ingropam aur, in realitate, incercam sa ascundem ceva, poate anumite informatii sau cunostinte de care dispunem.

Daca visam ca scoatem aur din mina, vom fi iritati de anumite situatii din familie.

Daca cumparam aur sub orice forma s-ar putea sa pierdem niste prieteni din cauza zgarceniei.

Talente ascunse

Aurul aparut in vis poate indica un talent ascuns, pe care nu ti l-ai descoperit inca, au o calitate preponderenta pe care tu fie nu o recunosti, fie o ignori.

Daca visezi aur, inseamna ca este timpul sa acorzi o mai mare atentie dezvoltarii spirituale, sa te apreciezi si sa te valorizezi mai mult.

Aurul in vis mai poate aduce mesajul necesitatii reevaluarii unei relatii. Poate ca situatia sau persoana merita mai multa atentie din partea ta sau poate ca o subestimezi si nu ii apreciezi adevarata valoare.

Sau poate reprezinta faptul ca urmeaza sa primesti o recompense, fie ea si simbolica, pentru niste eforturi pe care le-ai depus.

Obiecte din aur

Fii atent din la obiectele pe care le visezi. Ele pot reprezenta recunoasterea valorii. Sau poate ca trebuie sa fii mai atent la ceva sau cineva care are legatura cu obiectul din aur pe care l-ai visat. Daca este vorba despre unelte, instrumente, tacamuri sau farfurii din aur, acestea pot simboliza stabilitatea financiara.

Aurul poate simboliza soarele, viata, lumina. Aurul este asociat cu iluminarea interioara.

Monedele din aur simbolizeaza succesul si bunastarea. Praful de aur simbolizeaza regretele de a fi pierdut pe cineva drag sau o relatie care s-a rupt din vina ta. Frunzele de aur indica un viitor luminos si prosper. Pestisorul de aur simbolizeaza bunastarea, succesul, aventuri placute. Oala cu aur poate simboliza o recompensa pentru munca ta, pentru efortul sau dedicarea depuse intr-o actiune.

Sa visezi lingouri de aur poate fi semn rau. Poate indica necesitatea de a avea grija de finantele tale, astfel incat sa nu pierzi toti banii.

Actiunea

Daca visezi ca gasesti aur, poate simboliza succesul. Daca visezi ca ti-e frica sa atingi aurul, poate insemna teama de a actiona spre a avea succes. Daca esti femeie si visezi monede si bijuterii din aur, poate prevesti nunta cu un barbat bogat, dar egoist. Daca visezi ca ai pierdut aur, poate aparea o deceptie din cauza ca n-ai actionat la timp si ai pierdut o oportunitate. Daca aurul se dovedeste a fi fals, poate simboliza descoperirea adevarului despre tine insuti. Daca ingropi aurul, poate insemna ca incerci sa ascunzi ceva ce nu-ti place la tine.