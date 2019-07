Ce înseamnă când visezi șobolani. Află semnificația!

Ce înseamna cand visezi sobolani? Multi oameni visează șobolani asă ca vor să capete un raspuns la întrebarea ce înseamna daca visezi șobolani. Șobolanul reprezintă o varietate de lucruri din viața reală, totul depinzând de scenariul visului. Fiecare situație este însoțită de o emoție care iți oferăun indiciu care te ajuta sa o interpretezi in mod corespunzator. Spre exemplu, in vis urmareai un sobolan sau erai muscat de un sobolan? In vis iti era frica de sobolan, sau acesta te-a ajutat intr-un fel. Raspunsurile la aceste intrebari te vor ajuta sa descoperi intelesul visului.

Semnificatia visului depinde de modul in care vezi sobolanul in viata reala. Ce sentimente iti trezesc sobolanii? Te sperie sau crezi ca sunt draguti? Unii oameni se tem de ei, altii ii urasc insa sunt persoane care ii tin pe post de animal de companie. Asadar, orice interpretare a unui vis trebuie sa tinsa seama de sentimentele tale fata de aceste animale. Alte lucruri de luat in calcul: un sobolan poate reprezenta un informator sau un hot. Totodata, sobolanii transmit diverse boli (Moartea Neagra – ciuma, se crede ca a fost raspandita de puricii care traiau pe sobolani). Totodata, sobolanii sunt mari supravietuitori care par sa se inmulteasca chiar si in cele mai grele conditii. Sobolanii exista de mii de ani in intreaga lume. Este un animal si recunoscut pretutindeni si inseamna lucruri diferite in culturi diferite. Ca simbol, sobolanul are diverse semnificatii in functie de interpretarea culturala. Visele cu sobolani reprezinta, adesea, emotii si situatii negative. Cu toate acestea unele vise ar putea reprezenta lucruri pozitive din viata ta.

Sobolanul din vis ar putea sugera ca ceva sau cineva te consuma. Poate avea legatura cu orice sau oricine te plictiseste sau iti „consuma” viata. Pe de alta parte daca visezi ca esti muscat de un sobolan ar trebui sa-l privesti ca pe un semn de avertizare si sa fii atent la ce se intampla in jurul tau. Poate sugera ca o persoana este pe cale sa te invinga ori ca o persoana apropiata te va trada. In acest vis tu esti victima. Totodata, un sobolan in vis poate face referire la un comportament lipsit de etica fie din partea ta fie a altei persoane. Este posibil sa semnifice o tradare sau o deceptie in viata reala. Un sobolan este descris, adesea, drept un hot sau cineva in care nu se poate avea incredere. Poate fi un semn de avertizare ca o persoana vrea sa te tradeze sau poate semnifica teama ta de a nu fi tradat. Tocmai de aceea este bine sa-ti tii ochii larg deschisi. Sau poate insemna si ca tu nu poti fi de incredere.

In cazul in care visezi un sobolan mort inseamna ca emotiile tale pot fi compromise. Mai exact, este vorba despre emotii necontrolate de frica in legatura cu o situatie anume din viata reala. Ar mai putea indica un lucru incheiat, ca de exemplu o prietenie, relatie, job sau o faza a vietii. Pe de alta parte, daca tu ucizi un sobolan, inseamna ca iti vei invinge inamicii. Daca o persoana te tradeaza tu vei avea ultimul cuvant. Ar mai putea indica un fost amic sau o persoana apropiata. Insa ar mai putea fi vorba si despre o situatie anume din viata ta. Inseamna ca disputele te vor pune la pamant. Este vorba despre orice fel de dispute. Sobolanul iti spune ca nu trebuie sa lasi garda jos. Este un semn clasic ca vei fi tradat de cineva apropiat. Aminteste-ti ca sobolanul poate fi simbolul lipsei de loialitate, tradarii, vinei, invidiei, neputintei si a indoielii. Oricare dintre aceste emotii poate fi simbolizata de animal. Un sobolan intr-o cusca ar putea fi o reflectie a sentimentelor care te incearca in viata de zi cu zi. Daca poti, este important sa incerci sa-ti amintesti fiecare aspect al visului. Cum te simteai cand ai vazut sobolanul? Erai fericit, trist, anxios, temator sau ingrozit? Emotiile din vis iti pot oferi un indiciu despre ce reprezinta visul.

In multe cazuri tu sau cineva cunoscut va confruntati cu o boala. Visul nu reprezinta o predictie a viitorului ci mai degraba o reflexie a fricilor actuale. Daca in vis apare un sobolan alb poate siboliza ca vei trece prin momente dificile insa pe care le vei depasi cu succes. Daca animalul este negru atunci vei fi pacalit sau tradat (in unele culturi sobolanul negru inseamna noroc in dragoste si casnicie). Un sobolan marou reprezinta boala sau tradarea. Examineaza asocierile cu coloarea sobolanului pentru a descifra semnificatia visului. La fel ca detestatul sobolan, iti este teama sa nu devii un proscris. Toti oamenii isi doresc sa se simta iubiti si sa aiba senzatia ca apartin unui loc/echipe/familii etc. Daca te temi de sobolani s-ar putea ca aparitia sobolanului in vis sa fie cauzata de aceasta frica. Insa ar putea dezvalui si aspecte care nu-ti plac la tine. Spre exemplu, poate ca nu-ti place propria atitudine, aspect fizic sau anumite obiceiuri.

Este foarte important sa-ti amintesti alte simboluri si elemente pe care le-ai vazut in vis. Aceste simboluri si elemente pot schimba semnificatia viselor. Pot indica alte intelesuri. Pot semnifica si perseverenta in situatiile dificile. Viata poate fi, deseori, complicata. Iar sobolanii inteleg asta. Sobolanul din vis poate fi semnul ca trebuie sa lupti in continuare. Incearca, incearca si iar incearca si nu te da batut. In cele din urma succesul isi va face aparitia.

