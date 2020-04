Ce înseamnă când visezi un cutremur?

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Mai mult decât atât, ce este cel mai important de ţinut cont la acest simbol este faptul că în ciuda faptului că are puterea de a distruge natura şi totul în jurul ei, deţine şi o parte pozitivă şi anume aceea de a crea munţi şi văi şi implicit de a remodela pământul. Astfel, în urma unui cutremur există şansa să vă alegeţi cu ceva bun. O astfel de dezlănţuire a energiei de regulă prevesteşte şi nişte schimbări aferente, aşa că numai printr-un dezechilibru lucrurile pot reveni la armonie.

Ce înseamnă când visezi cutremur şi ploaie? Atunci când visezi cutremur şi ploaie, dat fiind că sunt asociate Ce inseamna cand visezi un cutremur Interpretarea visului in care apare un cutremur 2două simboluri din natură, ambele extrem de importante pentru subconştientul tău este semn că în viaţa ta pot apărea anumite schimbări pe care nu le vei accepta aşa de uşor. Ploaia este şi ea un simbol al stării prin care psihicul trece la momentul visului şi care este asociat de regulă cu tristeţea şi angoasa şi de aceea atunci când apare în vis alături de cutremur asta înseamnă că vor avea loc anumite evenimente care te vor solicita foarte mult din punct de vedere psihic şi nu vor trece fără să lase urme asupra ta.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

