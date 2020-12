Ce înseamnă când vizezi PĂDUCHI. E semn de bogăție?

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Uneori, lindinele simbolizeaza unele obstacole atunci cand urmariti obtinerea de beneficii financiare, se spune ca ar trebui sa fiti rabdatori si perseverenti pentru a va atinge obiectivul. In cele din urma veti reusi.

Oua de paduchi in propriul cap, avertisment cu privire la mici probleme ce pot aparea in curand.

Daca le-ati vazut in vis dar nu le-ati putut inlatura, inseamna ca oameni demni de dispret va urmaresc si va persecuta. Nu reusiti sa ii evitati sau chiar daca resusiti o faceti cu un efort enorm.

6. Oua de paduchi / lindine In general, visele in care apar oua de paduchi reprezinta oameni demni de dispret.

5. Paduchi Bogatie, bani in curand, castig bun, izbavire - alergand- musafiri nechemati - daca ai- bani neasteptati - multi- vesti placute - omorand- scapi de saracie, bogatie pe neasteptate - pe haina- starea ta va fi multumitoare - sarind dupa camasa- rusine - vazand multi- dar de bani, vei omori saracia.

1. Paduchi Semn de neplaceri, te supara maruntisurile, nu esti atent la detalii, prea multe prejudecati, te simti rusinat in foarte multe situatii. Paduchii in vise reprezinta frustrari, stres si sentimente de vinovatie. Te poti simti, de asemenea, fizic sau emotional necurat.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)