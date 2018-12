Ce înseamnă o lume dominată de Rusia și China?

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Portalul Telegraph.md a identificat câteva mijloace prin care clanul Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon manipulează cetăţenii. Analiza portalului utilizează drept instrument de lucru teoriile lui Noam Chomsky, ilustru profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology,...

Situația politică de la Londra este mai confuză ca oricând. Theresa May se confruntă un vot de neîncredere în seara aceasta, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului, iar situația politică de la Londra este mai...

Cu toate acestea, dacă America, în opinia autorului, creează un „echilibru între interese și politici bazate pe realism”, atunci China și Rusia acționează total diferit. Dacă analizăm relația lor cu Venezuela, atunci nici Rusia, nici China „nu sunt interesate să-l forțeze pe Maduro să aduca mai multa moralitate in conducerea sa”: „Dimpotrivă, Xi și Putin sunt fericiți să privească poporul venezuelean cerșind și prostituindu-se. Și se vor bucura de această situație, cât timp Maduro face ceea ce ei vor”.

Desigur, asa cum SUA au interese în Arabia Saudită, China și Rusia au propriile lor interese importante la Caracas, principalul interes fiind menținerea puterii în mâinile președintelui Nicolas Maduro, care acționează ca o „contragreutate regională” față de inamicul comun al Chinei și Rusiei. În plus, liderul venezuelean este un aliat important în problema exporturilor de petrol: „petrolul venezuelean este necesar economiei chineze, iar Rusia are nevoie de influența Caracasului la OPEC, pentru a-și susține strategia de cote”, explică Washington Examiner.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)