Ce minciuni spunea Dodon anul trecut: PSRM nu va face coaliție cu „oamenii lui Plahotniuc și ai lui Șor”. Prefer să facem anticipate

Totodată, acesta a dat asigurări că PSRM nu va face coaliție cu noul bloc format: „Eu cu ăștia nu am ce face. Chiar dacă acum se schimbă, nu este majoritate parlamentară, și vine acest grup la PSRM și spune: Noi suntem 20, voi sunteți 37, împreună avem 57, susținem Guvernul și mergem înainte... Пошли вы в баню. La anticipate, nu rămân din voi nici рожки nici ножки”.

„A tunat și i-a adunat. Acum e clar cine cu cine? Trebuie și Maia, doamna Sandu, come on, iată partenerii. Vă duceți cu Plahotniuc, good luck, eu știu că voi acolo cu Harvard, vorbesc cu voi în engleză, altfel nu înțelegeți. Vreți să vă duceți cu pațanii ăștia? Nu aveți decât. Nu era clar cine e Șor? Cine e Candu? Acesta e grupul lui Plahotniuc. Vreo 18-20 deputați în Parlament îl reprezintă pe Plahotniuc și pe Șor , vreți în acest grup, domnul Năstase, doamna Maia Sandu? Succese”, a declarat Igor Dodon.

Istorie 5 Martie 2021, ora: 10:37

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara voia sa. Inainte de a se casatori, i s-a aratat Sfantul Arhanghel Mihail, in chip de barbat...