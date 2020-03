Ce ministere primește PDM după oficializarea ALIANȚEI cu Dodon / Popovici - OUT de la educație

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Primul participant la un studiu clinic pentru un vaccin de protecție împotriva noului coronavirus va primi luni o doză experimentală, potrivit unui oficial guvernamental, informează Associated Press.

Olga Kurylenko, vedeta filmului „Quantum of Solace" (2008), a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, duminică, pe contul său de Instagram.

Suntem in plin post. Cum restrictiile sunt numeroase, inspiratia te poate lasa balta, fix cand te grabesti sa faci ceva de mancare. Ingrediente 1 kg de ciuperci 2 ardei grasi rosi 3 cepe 2 morcovi 200 g pulpa de rosii cimbru patrunjel sare piper 200 ml vin alb 2 linguri de...

„Noi vrerm să facem parte din actul guvernării, mai ales acum, într-o perioadă de criză. Este un moment important pentru PD, mai ales că intrăm la guvernare în perioada de pandemie cu coronavirus. Mulți vor manipula acest eveniment. Sunt mai mulți care vin cu diferite critici, decât cei care în perioade de criză își asumă responsabilitatea. Noi ne dorim să fim judecați după fapte. Noi am considerat că R. Moldova are nevoie de PD. Avem mulți oameni experimentați care pot să ajute”, a declarat astăzi Pavel Filip, la evenimentul de semnare a acordului cu PSRM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)