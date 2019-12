CE PROBLEME MEDICALE VOM ÎNTÂMPINA ÎN FUNCȚIE DE ZODIE. CEL MAI DETALIAT HOROSCOP AL SĂNĂTĂȚII PENTRU 2020

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râşcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primărie, că nu va tolera ilegalităţile în domeniul construcţiilor...

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general al Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a vorbit despre rezultatele înregistrate de întreprindere în 2019, despre provocările din acest an, dar şi...

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Este un an destul de bun la capitolul sănătate pentru cei născuți în zodia Pești. Nativii nu trebuie să facă excese și nici să cadă pradă viciilor pentru că vor fi aspru sancționați în 2020. Pentru că ei sunt oricum semne sensibile și ușor impresionabile, horoscopul pentru sănătate 2020 le cere să nu se lase înduioșați de nimic din trecutul lor, ba chiar să lupte să-și vindece traumele emoționale, psihozele, obsesiile și depresiile pentru că altfel lecțiile primite vor fi dure și cu impact asupra sănătății. Cel mai mare risc în 2020 este confruntarea cu o serie de probleme de sănătate de natură karmică, prin urmare descoperirea cauzei va conduce la ameliorarea efectului.

Anul 2020 le aduce, asemenea anului trecut, temeri și frici, obsesii nefondate, pe care nativii ar trebui să le abordeze într-o manieră mult mai rațională pentru a le depăși. Nu va fi un an deloc ușor la capitolul sănătate, însă cu responsabilitate mai multă vor reuși să le facă față. Partea bună a horoscopului pentru sănătate 2020 este că acum vor avea și aliatul necesar, pe Jupiter, Marele Benefic, care îi va susține în vindecare, indiferent că vorbim de vindecare fizică sau psihică și emoțională. De asemenea, vor fi puternic sprijiniți și de Saturn, guvernatorul secundar al lor, așa că am putea spune că vor avea parte de lecții, însă acestea vor fi mai blânde.

Energia nu le va lipsi celor născuți în zodia Capricorn, însă și provocările vor fi pe măsură, având în vedere ca prin semnul lor se află în tranzit foarte multe planete în acest an. Horoscopul pentru sănătate 2020 le cere să mențină echilibrul între ei înșiși și cei din jur pentru a evita conflictele care le-ar putea strica starea de spirit. Acești nativi vor fi foarte focusați pe propria lor persoană și acest aspect le poate aduce o mai mare atenție inclusiv asupra sănătății. Anul 2020 va fi favorabil pentru a lăsa în spate trecutul, pentru a vindeca traumele psihice și emoționale.

Venus este planeta care le guvernează sănătatea, însă în perioada de retrogradare, 13 mai-25 iunie, va fi destul de severă cu acești nativi și-i va taxa mai ales dacă au tendința ca pentru bani să muncească mai mult decât pot și astfel să-și neglijeze sănătatea. În acest context de stres și surmenaj se pot produce dezechilibre interioare care să necesite tratamente. Nativii care nu vor ceda fizic sub presiunea stresului de acum s-ar mai putea confrunta cu surprize dupe 15 august, atunci când Uranus va retrograda prin sectorul sănătății.

Chiar dacă anul 2020 nu va fi la fel de favorabil ca cel anterior pentru cei născuți în zodia Săgetător, având în vedere că Jupiter, Marele Benefic, a ieșit din semnul lor, asta nu înseamnă că va fi un an dificil. Nativii vor avea parte de provocări, dar vor găsi resursele necesare pentru a le face față și vor încheia anul apoteotic.

Nu este nici pe departe un an greu la capitolul sănătate, însă cei născuți în zodia Balanță vor trebui să lucreze mai mult cu ei înșiși, mai exact cu starea lor psihică și să fie mai atenți la oamenii cu care se înconjoară, pentru că mulți pot fi dăunători pentru starea lor de spirit. Horoscopul pentru sănătate 2020 le va aduce multe ocazii de vindecare la nivel emoțional și psihic, chiar dacă pentru asta vor fi nevoiți să se interiorizeze și să treacă prin tot soiul de frământări.

Cele două Eclipse de Soare din 2020, din 21 iunie și 14 decembrie, se vor forma pe axa sănătății, însă vor avea un impact pozitiv, direct relaționat și cu starea lor de spirit. Am putea spună că acestea vor avea rol de vindecare a trecutului, a problemelor emoționale și psihice, a fricilor și obsesiilor pe care le au. Horoscop sănătate 2020, Balanță

Deși sunt flexibili de obicei, în anul 2020, cei născuți în zodia Gemeni vor fi foarte încăpătânați și foarte puțin maleabili. Această rigiditate o pot manifesta și la capitolul sănătății, crezând că funcționează principiul lasă că trece, iar aceasta se va dovedi o greșeală care le poate agrava pe parcurs anumite probleme de sănătate. Gemenii ar trebui să fie mai deschiși la provocările cu care se vor confrunta și să dea dovadă de un psihic mai puternic, mai ales că vor avea din plin nevoie pentru vindecare. Va fi un an în care vor fi forțați de împrejurări să se schimbe, să se transforme la nivel interior și mai ales să lase trecutul în spate. Totodată, nativii se vor axa foarte mult pe propria lor persoană începând cu luna mai, iar acest aspect le va fi favorabil pentru că, implicit, vor avea mai multă grijă de ei înșiși.

Retrogradarea lui Marte în casa subconștientului și a bolilor cronice, între 9 septembrie-14 noiembrie, poate veni cu insomnii, agitație interioară, izbucniri emoționale majore și evidențierea unor firici, temeri și obsesii. În plus, nativii care se confruntă cu boli lungi și cronice pot fi foarte determinați în această perioadă să se ocupe de ameliorarea simptomelor. Energia lui Marte va trebui, însă, canalizată în mod constructiv, aspect care nu va fi foarte ușor, însă până în toamnă Taurii vor avea timp să învețe să lucreze cu ei înșiși.

Anul 2020 este despre căutarea sinelui, a conștiinței interioare, despre maturizare emoțională și sentimentală, despre analiza și reanaliza trecutului, este un an cu un deosebit impact în zona psihică, având în vedere că Marte va petrece mult timp în zona subconștientului. Energia interioară va fi la cote înalte și în exterior va insufla vitalitate. Pentru că Marte le guvernează și relațiile, am putea afirma că descoperirea echilibrului emoțional între nativ și partenerul de viață va fi esențială în 2020 pentru menținerea sănătății. Horoscopul pentru sănătate 2020 le va aduce acestor nativi o schimbare de mentalitate, o schimbare a valorilor, principiilor și credințelor după care se ghidează și acest aspect le va fi benefic pentru starea de spirit, pentru că vor simți cum evoluează. Fericirea și confortul emoțional și psihic vor fi în căutările Taurilor din 2020. Perioade vulnerabile pentru Taur în 2020 Faptul că Venus, întocmai guvernatoarea lor, va retrograda în 2020, în perioada 13 mai-25 iunie, îi poate impacta mai puțin plăcut pe acești nativi. S-ar putea să aibă parte de stări de nervozitate, surmenaj, să fie mai irascibili decât de obicei și toate aceste trăiri să aibă o cauză financiară. Nu neapărat problemele cu banii, cât dorința lor de a câștiga mai mult să-i împingă să muncească mai mult, să se implice în colaborări mai multe și astfel să ajungă să se epuizeze.

Horoscop sănătate 2020. Previziuni generale pentru toate zodiile Anul 2020 este mai intens decât anul precedent, inclusiv din punct de vedere al sănătății. În primul rând, în 2020 vom avea parte de șase eclipse, cu două mai mult decât în anul ce a trecut, iar impactul lor va fi direct asupra stării de spirit și vitalității noastre, fiind antrenate atât Soarele, care reprezintă energia noastră, cât și Luna, care reprezintă universul interior, emoțiile noastre. Pe de altă parte, față de anul precedent, în 2020 vor retrograda atât Venus, planeta iubirii și a armoniei, cât și Marte, planeta acțiunii și a războiului, iar aceste retrogradări, pentru anumiți nativi vor avea influență mai puțin benefică asupra sănătății. De asemenea, Mercur, planeta comunicării și a intelectului, va avea trei perioade mari de retrogradare care, de asemenea, vor impacta mai puțin plăcut anumite semne zodiacale din punctul de vedere al sănătății. În horoscopul pentru sănătate 2020 vom analiza toate tranzitele și retrogradările planetelor, în mod particular, pentru fiecare semn zodiacal în parte, în funcție strict de axa sănătății.

