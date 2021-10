Ce produse alimentare sunt recomandate pentru a scăpa de infecțiile urinare

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Merele, strugurii de masă și prunele din Moldova sunt prezentate la expoziția Fruit Attraction, care are loc la Madrid, Spania, transmite știri.md.

Un bloc de locuințe din orașul georgian Batumi s-a prăbușit, vineri, din motive necunoscute, relatează Reuters. Cel puțin trei persoane au fost salvate de sub dărâmături, inclusiv un copil, însă nu se știe încă dacă există morți.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a venit cu unele detalii în urma vizitei sale la Sankt Petersburg. Acesta a menționat că a discutat cu reprezentanții de la Gazprom despre prelungirea contractului, pe un an de zile, la condițiile vechi ale anului...

Consumă supă de ţelină, deoarece stimulează diureza şi este antiinfecţioasă. De asemenea, pentru a grăbi vindecarea, consumă zilnic, timp de o săptămână, câte 15 g de seminţe de in, deoarece sunt bogate în acizi graşi Omega 3, cu efect antiinflamator.

Are efect diuretic şi, în acelaşi timp, efect antiseptic. Se poate adăuga în mâncare sau poate fi consumată sub formă de suc. Pentru a da rezultate, cura cu suc de rădăcină de pătrunjel se ţine 14 zile, timp în care se vor bea câte 50 ml de suc pe zi. Pentru a-i îmbunătăţi gustul, sucul de rădăcină de pătrunjel se poate combina cu suc de morcov şi cu suc de ţelină.

Se pot consuma ca atare, în orice cantitate, sau sub formă de ulei, adăugat în salate.

Aceste produse alimentare sunt recomandate de medici: sfecla roşie, rădăcina de pătrunjel, ţelina, lâmâia, grepfrutul, seminţele de bostan şi de in. O supă din ceapă, rădăcini de pătrunjel şi ţelină, cu mărar şi suc de lămâie ar fi tocmai bună. Se vor consuma mai ales fructe şi legume alcaline, inclusiv roşii, lâmâi şi grepfrut, care, contrar percepţiei generale, nu au pH acid.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)