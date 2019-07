Ce promisiuni au făcut deputații din circumscripțiile uninominale și cât de realizabile sunt acestea (INFOGRAFICE)

Raport preliminar de evaluare a promisiunilor electorale făcute de 46 deputați aleși în circumscripțiile uninominale (CU)



La 24 februarie 2019 în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Scrutinul s-a desfășurat, în premieră, în baza sistemului electoral mixt - 50 deputați au fost aleși pe liste de partid, pe când alți 51 - în circumscripții uninominale (CU).

În campania electorală, deFacto a colectat promisiunile electorale ale primilor trei candidați cu cele mai mari șanse de câștig din 46 circumscripții (cu excepția circumscripțiilor din stânga Nistrului și a celor de peste hotare). Echipa deFacto a contactat candidații ca să afle cum aceștia intenționează să abordeze principalele probleme din circumscripțiile în care candidează. Principalele probleme din circumscripții au fost identificate în urma sondajului 5000 de moldoveni spun, organizat de inițiativa Avem ce votăm.

În perioada de după alegeri, echipa deFacto a evaluat promisiunile electorale făcute de candidații câștigători - deputații aleși. Promisiunile electorale au fost analizate prin prisma atribuțiilor pe care le au deputații, care se conțin în Constituție, legea privind statutul deputatului și alte legi.

Rezultatele alegerilor

Iată care este repartizarea mandatelor în circumscripțiile uninominale monitorizate de echipa deFacto:

● Partidul Democrat din Moldova - 17 mandate;

● Partidul Socialiștilor din Republica Moldova - 16 mandate;

● Blocul Electoral „ACUM - Platforma „DA” și PAS” - 10 mandate;

● Partidul „ȘOR” - 2 mandate;

● Ion Groza (candidat independent) - 1 mandat.

Programele electorale prezentate de cei 46 deputați conțin peste 280 promisiuni electorale. deFacto a analizat promisiunile făcute locuitorilor din circumscripțiile uninominale în care au candidat deputații aleși. 3 dintre deputații aleși nu au făcut promisiuni „locale”, dar au promovat angajamentele asumate la nivel național de partidele pe care le reprezintă - Maria Ciobanu (CU 14), Liviu Vovc (CU 22) și Andrei Năstase (CU 33). Andrei Năstase a fost numit ulterior ministru al Afacerilor Interne, fiind nevoit să-și depună mandatul de deputat. Aceasta înseamnă că în circumscripția 33 vor avea loc alegeri noi.

Promisiunile electorale

O parte din deputați au făcut promisiuni complexe care presupun soluționarea mai multor probleme. Pentru a asigura o monitorizare mai exactă a acțiunilor întreprinse de deputați în vederea realizării promisiunilor făcute, deFacto a separat promisiunile complexe și le va analiza aparte.

Pentru a evalua promisiunile electorale făcute de deputații aleși și a stabili cât de realizabile sunt acestea, deFacto a consultat legislația în vigoare și a identificat atribuțiile de care pot face uz deputații pentru a-și îndeplini promisiunile. Legea privind statutul deputatului prevede mai multe atribuții pe care le au deputații. deFacto a identificat 3 atribuții de bază prin care aceștia pot să-și realizeze promisiunile.

Conform prevederilor articolului 17, din legea Nr.39 din 07.04.1994 privind statutul deputatului în Parlament, în timpul exercitării mandatului său deputatul are următoarele drepturi:

1. Să facă propuneri legislative în scris spre a fi examinate de Parlament; (art.17 (2) c).

2. Să propună spre examinare Parlamentului probleme ce țin de controlul asupra modului în care organele de stat execută legile și hotărârile Parlamentului (art.17 (2) g)

3. Să facă amendamente la proiectele de legi, de hotărâri și de alte acte normative (art.17, (2) j).









Concluzii:

● În 17 cazuri, numărul promisiunilor realizabile ale candidatului sunt mai mari decât cele măsurabile. Aceasta înseamnă că promisiunile au fost formulate vag, cel mai des fără a indica termeni și condiții clare de realizare. Totuși, deputații pot întreprinde acțiuni pentru a rezolva problemele indicate, conform atribuțiilor.

● Majoritatea promisiunilor făcute de deputații aleși, pot fi rezolvate prin inițiative legislative sau amendamente la legile existente, chiar dacă s-ar părea că ele sunt de competența exclusivă a autorităților publice locale. De regulă, este vorba despre subiecte de infrastructură locală (drumuri, locuințe sociale, acces la apă potabilă) care pot fi sprijinite prin programe naționale, regionale sau inter-municipale.

● Cele mai concret formulate promisiuni electorale au fost făcute de deputații PSRM și PDM. În promisiunile lor, aceștia au abordat prioritățile din circumscripțiile pe care le reprezintă - locurile de muncă, drumurile, rețelele de aprovizionare cu apă, iluminatul public, infrastructura locală ș.a.m.d. Deputații socialiști au indicat în unele cazuri și modalitatea prin care intenționează să îndeplinească promisiunile - modificări a unor legi concrete, aprobarea programelor naționale specifice, etc.

● Deputații aleși în circumscripțiile din municipiul Chișinău au făcut mai puține promisiuni electorale, însă cele mai concrete. În special este vorba de deputații socialiști care au făcut câte o promisiune. Acestea țin de construcțiile neautorizate, problemele locativ-comunale.

● În promisiunile făcute, deputații blocului ACUM au abordat în mod generalist direcțiile prioritare în care și-au propus să lucreze în decursul mandatului pe care-l dețin.

● Unii deputați PDM au în programele lor electorale promisiuni care se repetă și care au fost formulate la nivel central, partid. Acestea țin de măsurile lansate și promovate de Guvernul Filip - reconstrucția drumurilor, achiziționarea ambulanțelor, reforma în educație, etc.

● Potrivit deputaților PSRM programele lor electorale au fost formulate în urma chestionării cetățenilor care a fost realizată în fiecare circumscripție. Cu toate acestea, unii deputați din circumscripțiile de nordice și sudice au făcut unele promisiuni care coincid.

● deFacto a contactat deputații din circumscripțiile monitorizate pentru a afla care sunt acțiunile ulterioare pe care aceștia intenționează să le întreprindă în vederea îndeplinirii promisiunilor electorale. 11 deputați din 46 au răspuns la solicitările deFacto.

● Deputații aleși în circumscripțiile din Chișinău au fost cei mai receptivi de a răspunde la solicitările echipei deFacto.

În prezent, Parlamentul analizează proiectul de lege privind anularea sistemului mixt de vot și revenirea la sistemul electoral proporțional.

Profilurile tuturor deputaților monitorizați precum și promisiunile electorale făcute de aceștia pot fi găsite pe siteul deFacto.md.

Proiectul deFacto este o platformă online, care vine să informeze alegătorii despre atribuțiile politicienilor aleși și cum sunt realizate promisiunile făcute de aceștia în campaniile electorale. Credem că putem ajuta alegătorii să-și ajusteze așteptările lor privind competențele pe care le au politicienii aleși. Iar prin monitorizarea promisiunilor, oamenii vor putea face o alegere mai informată. Proiectul beneficiază de asistență din partea USAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu corespund neapărat cu cele ale USAID sau a Guvernului SUA.