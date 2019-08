Ce să faci cu animalul de companie când pleci în vacanță

De multe ori poate fi destul de dificil sa iei cu tine animalul de companie atunci cand pleci in vacanta. Si din acest motiv trebuie sa te asiguri ca acestuia ii va fi cat mai confortabil pana tu te vei intoarce.

Exista mai multe optiuni pentru a te asigura ca animalul tau de companie este in siguranta cat timp tu esti plecat in vacanta. Iar cea mai buna alegere depinde de nevoile acestuia.

Pregateste-ti animalul de companie

Inainte de a decide ce sa faci efectiv cu animalul tau de companie, este esential sa il pregatesti pentru zilele cat vei fi departe.

In primul rand, incearca cu aproximativ doua saptamani inainte sa pleci in vacanta sa iti obisnuiesti animalul cu lipsa ta. Stai perioade mai lungi plecat de acasa pentru ca astfel sa il pregatesti sa petreaca timpul singur.

Programeaza intre timp si o vizita la medicul veterinar pentru a te asigura ca animalul tau de companie este perfect sanatos si ca va fi in siguranta pe perioada plecarii tale.

Cum sa procedezi cu un caine

Cainele este un animal mai sociabil si trebuie sa alegi cu grija locul in care il lasi atunci cand pleci in vacanta. Printre optiunile pe care le ai la dispozitie se numara:

Apeleaza la un ingrijitor pentru animale. Asemenea unei bone pentru copii, un astfel de ingrijitor poate veni periodic la domiciliu pentru a avea grija de cainele tau. Astfel, catelul se va simti confortabil fiind in mediul sau obisnuit.

Cere unui prieten sau unui vecin sa verifice constant cainele. In cazul in care varianta ingrijitorului nu ti se pare una potrivita, poti cere cuiva apropiat sa aiba grija de cainele tau, fie la domiciliu, fie in propria sa locuinta.

Du-l la un hotel pentru catei. Pe piata au aparut asa-numitele hoteluri pentru catei, locuri in care iti poti lasa animalul de companie atunci cand esti plecat. Asigura-te insa ca locul este unul certificat si ca animalul tau va beneficia de cele mai bune conditii.

Cum sa procedezi cu un alt animal de companie

In cazul in care animalul tau de companie este o pisica, un iepure, un hamster sau un papagal, iata care sunt optiunile pe care le ai atunci cand pleci in vacanta:

Du-l in casa unui prieten. Animalele care se afla in cusca precum hamsterul sau alte rozatoare pot fi duse cu usurinta in casa unui prieten, impreuna cu propriul lor spatiu si jucariile pe care le prefera.

Este insa important ca animalul tau sa se simta cat mai confortabil in locuinta respectiva. Unui iepure, de exemplu, i se va parea stresant daca il vei duce intr-o casa unde sunt copii mici sau caini.

Apeleaza la un ingrijitor pentru pasari si pisici. Un astfel de ingrijitor care sa aiba grija de animalul tau la domiciliu este o alegere ideala daca ai o pasare sau o pisica. Acestea se simt cel mai bine in mediul in care s-au obisnuit, fiind indicat sa tii cont de acest aspect. Spre exemplu, pisica se poate rataci sau poate incerca sa scape daca o vei lasa intr-o casa necunoscuta.

https://casa.acasa.ro/