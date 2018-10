Ce să faci în caz de cutremur. Câteva sfaturi utile

Iată ce trebuie făcut, anticipat, pentru prevenirea unor avarieri, accidente, răniri în caz de seism sau ce să faci în caz de cutremur, potrivit Institutului Român de Seismologie Aplicată:



- Identificați mobilierul și obiectele grele care atârnă peste mese, paturi, locuri circulante, etc și asigurați-le, astfel încât să nu va pună viața în pericol în caz de oscilații sau cădere.

- Asigurați piesele de mobilier grele, înalte, de un perete sau grindă solidă.

- Amplasați toate aparatele grele pe roțile astfel încât să nu fie în vecinătatea ieșirilor din încăperi sau coridoare, spre a nu le bloca prin deplasări, la seisme.

- Verificați periodic tavanele, podul, acoperișul, balcoanele, terasă etc, astfel încât la seisme să nu cadă cărămizi, placaje, tencuieli, ornamente, țigle, etc.

- Este recomandabil să aveți în spațiile comune extinctoare, amplasate în locuri cunoscute și accesibile, și să știți cum să le utilizați, conform normelor PSI.

Informați-vă despre îndeplinrea obligațiilor legale ale deținătorilor de clădiri privind:

- evaluarea rezistenței antiseimice actuale a structurii clădirii;

- reparațiile și consolidarile necesare;

- proiectarea și executarea lucrărilor necesare;

- asigurarea pentru daune seismice, forme și taxe necesare.





Efectuați lucrări de întreținere și reparații pentru oprirea degradării unor fundații, ziduri, acoperișuri, coșuri de fum etc.

Discutați cu toți membrii familiei despre procedura utilizată în caz de cutremur.