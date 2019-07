Ce sa mănânci dacă ai tensiunea mare

Numita si ucigasul tacut, hipertensiunea arteriala, daca nu este tinuta sub control, poate provoca leziuni vasculare care conduc la boli de inima, afectiuni ale rinichilor, accident vascular cerebral.

Printre factorii de risc care predispun la instalarea tensiunii sunt: varsta si istoricul familial. Tensiunea creste si daca adopti o dieta bogata in sare, fumezi, esti stresat si ai un stil de viata sedentar. Partea buna este ca poti tine tensiunea mare sub control printr-o alimentatie bogata in potasiu, magneziu si fibre si scazuta in sodiu. In acest sens, ti-am pregatit o lista cu alimentele care ajuta in lupta contra hipertensiunii.

Legumele cu frunze verzi

Potasiul ajuta rinichii sa elimine o mare cantitate de sodiu prin urina, scazand astfel tensiunea arteriala. Printre legumele bogate in potasiu se numara: salata verde, varza,

spanacul, frunzele de sfecla. Daca legumele conservate au sodiu adaugat, cele congelate contin la fel de multe substante nutritive ca legumele proaspete. Asa ca, le poti include in dieta.

Fructele de padure

Afinele sunt bogate in compusi numiti flavonoide. Un studiu recent arata ca acestia ar putea preveni hipertensiunea arteriala si chiar ar putea ajuta la scaderea ei la persoanele diagnosticate cu aceasta problema de sanatate. Afinele, zmeura si capsunile sunt usor de introdus in dieta. Poti sa le pui in cereale dimineata sau sa le consumi ca desert.



Sfecla rosie

Bogata in oxid nitric, substanta care intareste functiile anatomice si ajuta la scaderea tensiunii arteriale, sfecla rosie este recomandata pacientilor hipertensivi. Cercetatorii au descoperit ca nitratii din sucul de sfecla scade tensiunea arteriala in doar 24 de ore. O poti consuma sub forma de suc sau ca garnitura.



Lapte degresat si iaurt

Laptele degresat este o sursa excelenta de calciu si are un continut scazut de grasimi. De asemenea, poti opta pentru iaurt daca nu preferi laptele. Potrivit Asociatiei Americane a Inimii, femeile care consuma cinci sau mai multe portii de iaurt pe saptamana au mai putine riscuri de a avea probleme cu tensiunea.



Somon si macrou

Pestele este o sursa importanta de proteine slabe. Anumite specii de pesti, cum sunt macroul si somonul sunt bogate in acizi grasi Omega-3, care pot reduce tensiunea arteriala, inflamatia si pot determina scaderea trigliceridelor. Totodata, pastravul contine vitamina D, substanta care poate scadea tensiunea arteriala. O capsula de vitamina D pe zi este la fel de eficienta ca medicamentele pentru reducerea presiunii sangelui, sustin cercetatorii danezi.



Seminte

Semintele nesarate sunt bogate in potasiu, magneziu si alte minerale care au proprietatea de a reduce tensiunea arteriala. Consuma o jumatate de ceasca de seminte de floarea-soarelui sau de seminte de dovleac ca gustare intre mese.



Ciocolata neagra

Un studiu din 2015 arata ca cei care obisnuiesc sa se rasfete cu ciocolata neagra au un risc scazut de a avea probleme cu inima. Ciocolata neagra contine peste 60% cacao si are mai putin zahar decat ciocolata cu lapte, de exemplu. Poti razui cateva patratele de ciocolata neagra peste iaurt sau o poti manca cu fructe, cum sunt capsunile, afinele si zmeura, ca desert.

