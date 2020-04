Ce să mănânci înainte şi după ce faci sport. Reguli de urmat

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

„Pentru exerciţiile de rezistenţă cu durată între una - două ore şi jumătate, optează pentru 30 până la 60 de grame de carbohidraţi pe oră. Aceştia vor alimenta exerciţiul pentru a suplimenta glicogenul muscular”, a spus Cohen. De exemplu, un măr mediu are aproximativ 25 de grame de carbohidraţi totale. "În funcţie de sport şi de confortul individului, o gamă de alimente sau băuturi ar putea fi utile aici", a adăugat ea. "Sucurile, băuturile sportive, batoanele cu cereale, fructele şi alte alimente sau băuturi bogate în carbohidraţi pot fi de ajutor”. Phillips a fost de acord, spunând că lichidele sunt mult mai uşor de digerat: „Mâncarea solidă pur şi simplu rămâne în stomac şi pentru multe persoane, asta creează disconfort. Deci, în mare parte recomand lichidele", a adăugat el.

Cu toate acestea, Cohen a spus că este important să nu-ţi faci un obicei din a practica exerciţiile fizice pe stomacul gol: „Dacă nu ai mâncat de ceva timp, corpul tău ajunge într-o stare de post. În mod normal, corpul va folosi glucoza pentru combustibil şi va începe să descompună glicogenul muscular pentru a furniza glucoza de care corpul are nevoie pentru exerciţii fizice. În stare de post , glicogenul muscular va fi epuizat mai devreme. Corpul tău va transforma apoi în descompunerea grăsimilor în energia de care are nevoie ”, a spus Cohen.

„A mânca alimente bogate în carbohidraţi, cu un conţinut scăzut de grăsimi şi un conţinut scăzut sau moderat de proteine, îţi poate asigura suficient glicogen muscular sub formă de combustibil pentru activitatea sportivă. Printre aceste alimente putem regăsi batoanele de cereale cu conţinut scăzut de grăsimi, batoanele de smochine, sandvişurile cu unt de arahide şi gem, bananele, iaurtul, pastele sau alte alimentele bogate în carbohidraţi ”, afirmă cercetătoarea şi profesorul universitar Nancy Cohen.

