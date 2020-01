Ce scrie presa apropiată de Orban despre anunțul lui Soros că va investi un miliard de dolari într-o nouă rețea de universități

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Vedeta NBA, Kobe Bryant, 41 de ani, a murit după ce elicopterul în care călătorea s-a prăbușit în orașul Calabasas din California, potrivit New York Post. Potrivit unor surse citate de CNN, la bordul aparatului de zbor, alături de Bryant, s-ar fi aflat și una dintre fiice....

Reapare periodic trăznaia cu boierul de la Iași care în 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, român e țăranul”. Și o văd la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenistă de la Chișinău.

Compania rusă Fort construiește sub licență concurentul direct al AK-47: pușca de asalt americană AR-15.

Miliardarul american, în vârstă de 89 de ani, a spus că înfiinţarea acestei reţele este cel mai important proiect al vieţii sale şi şi-a exprimat speranţa că va apuca să-l vadă în viaţă finalizarea acestuia. George Soros a mai precizat în discursul său: „CEU a obţinut în ultimii ani un respect global datorită efortului său depus pentru apărarea libertăţii sferei academice faţă de Viktor Orbán, care are ambiţia de a distruge această libertate”.

Acesta din urmă este cunoscut cititorilor noştri prin faptul că CEU a încercat să justifice, printr-un curs lansat împreună cu acest colegiu, activitatea desfăşurată în străinătate în domeniul învăţământului şi că are un campus în Statele Unite. Printre partenerii care participă în prima etapă a proiectului se regăsesc multe instituţii de învăţământ superior din toate colţurile lumii, cum ar fi din Bangladesh, Ghana, Kîrgîzstan şi Vietnam.

