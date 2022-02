Ce se aude cu extrădarea lui Şor? Asigurările lui Litvinenco privind cererea trimisă în Israel de autorități

Cererea de extrădare al lui Ilan Șor este în examinare la instituţiile statului Israel, care urmează să ia o decizie şi să informeze Republica Moldova despre ea. Autorităţile de drept de la noi au făcut demersurile corespunzătoare. Despre asta asigură ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco. Mai multe declarații au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, scrie realitatea.md.

„Noi, la Ministerul Justiţiei, avem dosarul extrădării lui Şor pentru că spre deosebire de alte cazuri Şor este condamnat în prima instanţă şi, potrivit legii, este competenţa justiţiei de a iniţia şi a solicita extrădarea şi cumva mingea este în terenul autorităţilor statului Israel de la care aşteptăm răspunsul. Am fost în Israel, am discutat cu ministrul Justiţiei, dar Ministerul Justiţiei din Israel nu are competenţa de a analiza şi de a lua decizii pe cazuri concrete. Cererea de extrădare este în examinare la instituţiile statului Israel şi urmează să ia o decizie şi să ne informeze pe noi”.

Ministrul Justiţiei a fost solicitat să se refere şi la cazul extrădării lui Veaceslav Platon, Gheorghe Cavcaliuc şi Constantin Botnari, aflaţi în Marea Britanie.

„Sigur că extrădarea, în general, nu este o chestiune simplă şi nu doar în R. Moldova. Este o chestiune mai complicată, dar nu şi imposibilă. Eu am văzut că Procuratura depune anumite eforturi, face demersurile necesare, MAI prin intermediul Direcţiei care coordonează activitatea Interpol Moldova şi care are legături cu staff-ul central al Interpolului există anumite mişcări, vedem ce va face şi Interpolul pentru că aici sigur că contează şi demersurile R. Moldova, dar contează şi ce face această instituţie. De cazurile aşa numit „grupul Londra” este responsabilă Procuratura”.