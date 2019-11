Ce se întâmpla cu prețul la gaz și de ce consumatorii nu vor simți scăderea tarifului cu care se laudă Dodon-Chicu

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

"Am discutat şi despre riscurile legate de furnizarea gazelor naturale începând cu 1 ianuarie 2020. La această etapă încă nu există un contract semnat pentru tranzitul acestor gaze pe teritoriul Ucrainei. În cazul când aceste negocieri între furnizorul rus şi transportatorul din Ucraina vor eşua atunci va fi necesar de activat scenarii alternative... Noi avem asigurări că gazele vor fi livrate în Republica Moldova, chiar şi prin acest scenariu de rezervă. Dar sper să beneficiem în continuare de traseul tradiţional de livrare a gazelor", a subliniat Ion Chicu.

Ea se datorează în special diminuării semnificative a prețului la bursele internaționale a unor combustibili de referință: petrol, păcură etc. De exemplu în anul 2015, preţul de import s-a diminuat de la 317 dolari pentru o mie de metri cubi în primul trimestru, la 184 dolari pentru o mie de metri cubi în trimestrul IV, ca urmare a scăderii preţului la petrol şi derivatele sale pe piaţa internaţională.

O ieftinire prognozată "Am avut o întrevedere atât cu preşedintele Gazprom, cât şi la Guvern pentru a discuta problema gazelor naturale. Am reuşit să ajungem la o înţelegere privind diminuarea semnificativă a preţului la gazele livrate de la 1 ianuarie 2020. După ce la 1 octombrie, aceste preţuri au fost diminuate cu circa 15 dolari, după 1 ianuarie 2020, preţul va fi diminuat cu încă 50 de dolari şi va constitui în jur de 172-173 de dolari mia de metri cubi", a precizat premierul Chicu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)