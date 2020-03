Ce se ÎNTÂMPLĂ după ce SCAPI de infecţia cu noul coronavirus / Mai pot transmite virusul după ce sunt considerat vindecat? / Cât timp sunt imun la noul coronavirus dacă am avut infecţia şi m-am vindecat?

INSEE – Institutul național de statistică și studii economice din Franța – trage semnalul de alarmă. Măsurile luate de autorități pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activității economice de circa 35%. In opinia...

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Mai puţin optimist este însă un studiu publicat recent în revista ştiinţifică The Lancet, care dezvăluie faptul că virusul SARS-CoV-2 a supravieţuit în tractul respirator al unui pacient din China timp de 37 de zile, cu mult peste media de 24 de zile specifică pacienţilor aflaţi în stare critică din cauza COVID-19.

În consecinţă, am încercat să adunăm mai multe informaţii din surse credibile pe această temă, pentru a aduce puţină lumină asupra acestor incertitudini.

