Ce se știe despre acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Joe Biden? Riscuri pentru democrat

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Conducerea Partidului Democrat a afirmat constant că are standarde mult mai înalte decât Partidul Republican în ceea ce privește atitudinea față de incluziune și drepturile femeilor, așa că acuzația formulată de Reade este una cel puțin incomodă pentru formațiunea de stânga.

La rândul ei, presa de peste ocean – în marea ei majoritate liberală și favorabilă Partidului Democrat – a ignorat săptămâni de zile subiectul, pentru ca apoi să pună sub semnul întrebării credibilitatea lui Reade și să încerce să demonteze presupusele dovezi.

Într-un interviu acordat ziarului californian The Union în aprilie 2019, ea a susținut că a fost trasă pe linie moartă în cariera sa după ce a refuzat să servească băuturi la un eveniment. Ea a spus că Biden i-a cerut să servească pentru că îi plăcuseră picioarele ei. În acel moment, Reade a afirmat că nu a simțit că presupusele fapte față de ea ar fi fost despre sex, ci mai degrabă despre „putere și control.”

În acest context, trebuie menționat că acuzațiile formulate de Tara Reade, deși sunt cele mai serioase, nu au fost singurele de acest fel care l-au vizat pe Joe Biden. Reade este una dintre peste jumătate de duzină de femei care au afirmat public în ultimul an că Biden le-ar fi atins, îmbrățișat sau sărutat fără acordul lor, deși niciuna nu a descris acțiunile sale ca fiind o agresiune sexuală.

„Nu am absolut niciun fel de cunoștință sau amintire despre evenimentele descrise de Reade, care mi-ar fi lăsat o impresie puternică din punct de vedere profesional, ca femeie și ca manager,” a declarat fosta asistenta executivă a lui Biden, Marrianne Baker.

Dar echipa sa de campanie a afirmat la începutul lunii aprilie că presupusul incident „nu s-a întâmplat sub nicio formă.”

Reade a spus ca decizia ei de a ieși public cu acuzațiile nu are o motivație politică. Ea susține că nu și-a prezentat public povestea în timp ce Biden a fost vicepresedintele Statelor Unite deoarece nu a vrut ca aceasta să-i afecteze fiica adolescentă și pentru că îi plăcea de Obama. În plus, Reade a declarat că nu a știut să facă acest lucru în epoca pre-#MeToo.

De asemenea, The Intercept a prezentat noi dovezi în acest caz, afirmând că un apel telefonic făcut în timpul emisiunii Larry King Live de la CNN în 1993 pare să susțină acuzațiile formulate de Tara Reade. Reade a declarat că femeia care a sunat în timpul emisiunii, afirmând că fiica ei a părăsit un loc de muncă de la Washington după ce a avut „probleme” cu „un senator proeminent” a fost mama ei, care a murit în 2016.

Lynda LaCasse, care a locuit lângă Reade după ce aceasta a plecat din capitala federală în 1993, a declarat pentru Business Insider: „Acest lucru s-a întâmplat și știu că s-a întâmplat pentru că îmi amintesc că am vorbit (cu ea) despre asta.”

Biden, care are 77 de ani, a mai fost acuzat de comportament inadecvat și de alte femei, dar aceasta este prima acuzație publică de agresiune sexuală gravă formulată împotriva lui. De-a lungul timpului, mai multe femei au afirmat că fostul vicepreședinte al Statelor Unite le-a atins, îmbrățișat sau sărutat fără acordul lor, deși la vremea respectivă niciuna nu a descris acțiunile politicianului ca fiind echivalente unor agresiuni sexuale.

„Îmi amintesc că, în timp ce o făcea, a spus mai întâi ”Vrei să mergem în altă parte?”, iar apoi, când m-am îndepărtat, mi-a spus: ”Hai, omule, am auzit că îți place de mine,” a declarat ea. „Acea frază mi-a rămas întipărită în minte.”

„Nu a existat cu adevărat niciun schimb de cuvinte, el doar m-a pus cu spatele la perete,” a spus ea într-un interviu cu Katie Halper în martie 2020. „Îmi amintesc că totul s-a întâmplat dintr-o dată … mâinile lui erau pe mine și sub hainele mele.” Reade a afirmat că, după aceea, senatorul democrat a penetrat-o cu degetele.

În mai multe interviuri acordate recent, Reade a afirmat că, în primavara anului 1993, fostul ei șef a împins-o într-un perete de la subsolul cladirii legislativului și i-a pus mâna sub cămașă și fustă după ce îi adusese geanta pentru fitness.

Tara Reade, care acum are 56 de ani, a lucrat ca asistentă a lui Biden vreme de opt luni în perioada 1992-93, când acesta era senator din partea statului Delaware.

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din ce în ce mai mari de a răspunde unor acuzații de agresiune sexuală făcute împotriva lui de către o fostă angajată, un moment extrem de delicat pentru campania electorală a democratului.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

