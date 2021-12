Ce semne îți spune că nu consumi destule proteine

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Pantone Color Institute a anunţat joi că „Lila, 17-3938 Very Peri” a fost aleasă culoarea anului 2022, fiind o nuanţă de violet apropiată de albastru, a cărei prezenţă stimulează „inventivitatea şi creativitatea”, scrie zdg.md.

În fiecare an întâmpinăm Anul Nou cu mult fast, deși nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar știm cu siguranță că semnul nostru zodiacal va juca, fără îndoială, un rol crucial în determinarea cursului drumului nostru.

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus, la 28 decembrie, prelungirea cu 30 de zile a măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar în privința șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, potrivit noi.md.

Masa de Revelion are şi ea tradiţii speciale. Există obiceiuri potrivit cărora ceea ce faci la final sau la început de an, îți influențează norocul în următoarele 12 luni. Însă doar unul din cinci români recunoaște că este superstițios.

Șamanii din Peru au făcut tradiționalele incantații la final de an. Predicțiile par să fie pozitive, pentru că 2022 se anunță un an calm. Vrăjitorii, şamanii şi clarvăzătorii sunt o realitate obişnuită în Peru, unde magia este folosită încă de pe vremea incaşilor...

În următoarele 24 de ore, meteorologii prognozează precipitaţii sub formă de ploi în nordul şi centrul ţării, în timp ce la sud va fi cer variabil, potrivit publika.md.

10% până la 35% dintre caloriile zilnice ar trebui obținute din proteine. Recomandarea generală este să se obțină minimum 0,8 g de proteine/ kg corp/ zi, dintr-o varietate de surse: de exemplu, un iaurt grecesc cu conținut scăzut de grăsimi pentru micul dejun are aproximativ 17 grame de proteine; o porție de piept de pui fără piele la prânz are aproximativ 25 de grame de proteine, iar o cană de fasole neagră la cină, cam 15 grame de proteine.Deși mulți oameni mănâncă multe alimente cu proteine și au un aport zilnic adecvat sau chiar prea mare, sunt și persoane care pot constata că au un consum prea mic. Iată ce semne îți transmite corpul pentru a te avertiza că trebuie să mănânci mai multe alimente cu proteine.Unul dintre cele mai comune semne că nu ai suficiente proteine este umflarea (numită și edem), în special în zona abdomenului, picioarelor și mâinilor. O posibilă explicație: proteinele care circulă în sânge – albumina, în special – împiedică acumularea de lichid în țesuturi. Există, însă, mai multe lucruri care pot provoca edem, așa că dacă te confrunți cu umflarea anumitor zone ale corpului, e indicat să mergi la medic.Creierul folosește substanțe chimice numite neurotransmițători pentru a transmite informații între celule. Mulți dintre acești neurotransmițători sunt alcătuiți din aminoacizi, care sunt elementele de bază ale proteinelor, așadar, o lipsă de proteine în dietă ar putea însemna că organismul nu poate produce suficient din acești neurotransmițători și acest lucru ar schimba modul în care funcționează creierul.Părul, unghiile și pielea sunt formate din proteine precum elastina, colagenul și cheratina. Atunci când corpul nu le poate produce, ai putea observa că ai păr fragil sau subțire, piele uscată și descuamată și striații pe unghii. O dietă care conține puține alimente cu proteine nu este singura cauză posibilă a problemelor, dar poate fi luată în calcul.Cercetările arată că doar o săptămână în care nu mănânci suficiente proteine poate afecta mușchii responsabili de postură și mișcare, mai ales dacă ai 55 de ani sau mai mult. În timp, lipsa de proteine te poate face să pierzi masa musculară, ceea ce îți reduce forța, face dificilă menținerea echilibrului și încetinește metabolismul. De asemenea, poate duce la anemie.Proteinele reprezintă una dintre cele trei surse de calorii, împreună cu carbohidrații și grăsimile. Dacă simți că îți este foame tot timpul, chiar dacă iei mese regulate, este posibil să ai nevoie de mai multe proteine în meniu. Studiile au descoperit că aportul de alimente cu proteine te ajută să te simți mai sătul pe tot parcursul zilei, iar un mic dejun bogat în proteine te ajută să-ți menții greutatea sau să slăbești dacă ești la regim.Oamenii care nu au suficiente proteine în alimentație constată adesea că durează mult până când tăieturile și zgârieturile li se vindecă. Același lucru pare să fie valabil și pentru entorse și alte accidentări legate de exerciții fizice. Ar putea fi un alt efect al faptului că organismul nu produce suficient colagen, care se găsește în țesuturile conjunctive, precum și în piele.Aminoacizii din sânge ajută sistemul imunitar să producă anticorpi care activează celulele albe din sânge pentru a lupta împotriva virusurilor, bacteriilor și toxinelor. Ai nevoie de proteine pentru a digera și a absorbi alți nutrienți care te mențin sănătos. Există, de asemenea, dovezi că proteinele pot schimba nivelurile bacteriilor bune din intestin.

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)