Ce spun oamenii obişnuiţi despre refuzurile blocului ACUM: Trebuie să lucreze, lumea i-a ales

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Mai mulţi oameni de rând, în special cei care şi-au dat votul pentru blocul ”ACUM”, se declară dezamăgiţi. Şi asta pentru că, după mai bine de trei săptămâni de la alegerile parlamentare, reprezentanţii PAS şi PPDA refuză orice dialog privind formarea unei majorităţi parlamentare, fapt ce, potrivit lor, amână îndeplinirea angajamentelor făcute de politicieni în faţa alegătorilor. Cetăţenii îndeamnă liderii blocului "ACUM" să renunţe la orgolii şi să se aşeze la masa de discuţii, pentru că ţara noastră are nevoie de stabilitate politică şi bunăstare.

